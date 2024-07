Große EM-Wut bei Deutschtürken: „Wir zahlen Steuern und Rundfunkgebühren!“

Aufregung bei Deutschtürken vor dem EM-Achtelfinale der Türkei gegen Österreich. Dass ARD, ZDF und RTL das Spiel nicht live zeigen, sorgt für Entrüstung.

Der bekannte Arzt Cihan Çelik, der unter anderem während der Corona-Pandemie auch in TV-Talkshows zu Gast war, bringt sein Unverständnis zum Ausdruck.

EM 2024: Ärger bei Deutschtürken wegen Magenta-Übertragung

Über X mach Çelik klar, dass er die Entscheidung für völlig falsch hält, weil es in Deutschland eine große Zahl von Menschen mit türkischem und auch österreichischem Migrationshintergrund gibt.

„Drei Millionen Türkei-stämmige Menschen leben in Deutschland, zahlen Steuern und Rundfunkgebühren. Ebenso 160.000 Österreicher. Das EM-Spiel Österreich-Türkei wird aber nicht bei ARD, ZDF oder RTL, sondern nur im Pay-TV übertragen. Voll daneben.“ Cihan Çelik auf X

Mit dem EM-Ärger ist Çelik nicht allein. So schreibt beispielsweise ein anderer Kommentator auf X: „Ich finde es wirklich skandalös, dass das Achtelfinale Türkei-Österreich nicht im Free-TV übertragen wird!“

Keine Türkei-Liveübertragung auf ARD und ZDF: „Wofür zahle ich GEZ?“

Der Tiktoker Mazdak spricht von einer „absoluten Frechheit“. Sein TikTok-Kollege Can ist sauer: „Wofür zahle ich GEZ? Jeden Monat bucht ihr die Scheiße bei mir ab!“ Er schaue ARD und ZDF nur bei den großen Fußball-Turnieren – und jetzt das! Der Deutschtürke beklagt sich zudem darüber, dass der türkische Satellitensender TRT1 die EM verschlüsselt überträgt.

Tatsächlich sind 46 von 51 Spielen der EM 2024 bei ARD, ZDF und RTL zu sehen. Fünf Partien hat sich Magenta TV exklusiv gesichert. Darunter ausgerechnet auch das spannende und brisante Achtelfinale zwischen Turnier-Überraschung Österreich und den Türken.

Das sagt die Telekom: „Monatlich kündbare Flex-Variante“

„Wer in den Genuss des Exklusiv-Spiels Österreich gegen Türkei kommen will, kann MagentaTV ganz einfach online in der monatlich kündbaren Flex-Variante buchen. Empfohlen wird, hiermit nicht bis kurz vor Spielbeginn zu warten“, teilt die Telekom vor dem K.o.-Spiel der EM mit. Monatlich kostet dieser Tarif 10 Euro. Man muss kein Telekom-Kunde sein, man braucht lediglich eine Internetverbindung.

Ist es also gar nicht so dramatisch? Der technische Zugang zum Türkei-Spiel scheint recht einfach möglich. Aber vielen Deutschtürken geht es darüber hinaus um die Frage der Wertschätzung und des Respekts, dass das EM-Spiel im deutschen Free-TV laufen müsste.