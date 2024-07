Zur EM: SPD-Abgeordnete will Türkei-Fußballer ehren – und kassiert Shitstorm

Spielst du für Deutschland oder die Türkei? Die Frage trieb schon viele Spitzenfußballer um. Während sich beispielsweise Ilkay Gündogan für Schwarz-Rot-Gold entschied und die Mannschaft nun sogar als Kapitän durch die EM 2024 führt, ging Hakan Çalhanoğlu einen anderen Weg. Der gebürtige Mannheimer entschied sich für die türkische Nationalmannschaft und ist dort ebenfalls Kapitän.

So kommt nun die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori auf eine Idee, die im Netz für Empörung sorgt.

Türkei-Vorschlag zur EM sorgt für Aufregung

Die 36-jährige Mannheimerin, deren Großvater Minister in Chile war, wirbt darum, auch Çalhanoğlu zu ehren. Sie nimmt dabei Bezug auf die derzeitige Aktion der Deutschen Bahn. In den Geburtsstätten der Nationalspieler hängen an den Hauptbahnhöfen aktuell Schilder zur Würdigung der Nationalelf-Kicker. So eine Ehrung kann sich die Abgeordnete Cademartori auch für den Türken-Kapitän vorstellen und hat gleich mal eine Vorlage gebastelt.

„Wir sind auch stolz auf seine Leistung“

In einem Instagram-Video, das am Hauptbahnhof von Mannheim gedreht wurde, sagt sie: „Ich finde, hier könnte auch ein Schild von ihm hängen. Wir sind auch stolz auf seine Leistung. Er ist immerhin Kapitän der türkischen Mannschaft.“ Dabei hängt in Mannheim schon ein Schild für den deutschen Nationalspieler Pascal Groß. Çalhanoğlu sei aber „auch ein Mannheimer Junge“, argumentiert die Politikerin.

In der Kommentarspalte auf Instagram bekommt Cademartori aber für ihren Vorschlag mächtig Gegenwind. Hier einige Reaktionen:

„Dann soll er für Deutschland spielen. Ergibt keinen Sinn.“

„DEUTSCHE Nationalmannschaft, nicht türkische! Hier reden wir auch von Respekt! Der Spieler hat sich für die Türkei entschieden, dann hat der Name nichts in deutschen Bahnhöfen zu suchen! Und bevor sich hier wieder jemand echauffiert – immer daran denken, ob es solch eine Idee auch in der Türkei geben würde.“

„Könnt ja in Ankara eins für euren Kapitän aufhängen. Merkste selbst selbst, oder?“

„Mein Kapitän ist Ilkay Gündogan und die SPD sollte sich mal lieber um die Nationalmannschaft kümmern und nicht um andere Nationen. Unsinniger Post.“

„Das Video erklärt alles warum die SPD so abkackt. Heißt es türkische Bahn? Lass den Müll!“

Mit bislang rund 570 Kommentaren auf ihr Video hat Cademartori jedenfalls für viele Reaktionen gesorgt. Es scheint aber so, als sei die Idee der Bundestagsabgeordneten nicht mehrheitsfähig.