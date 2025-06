Tochter biedert sich bei Trump an: Präsident ergreift drastische Maßnahme

Donald Trump hat es wieder getan: Der US-Präsident begnadigte 26 weitere Verurteilte. Unter ihnen befinden sich auch die Reality-Stars Julie und Todd Chrisley. Das Ehepaar wurde einst durch die Show „Chrisley Knows Best“ berühmt und inszenierte sich dort als wohlhabende, heitere Südstaatenfamilie. Zuerst berichteten die „New York Times“ und die „Bild“.

Doch dieses Perfect-Life-Image zerbrach jäh, als sie wegen Steuerhinterziehung und Bankenbetrug in Millionenhöhe zu langen Haftstrafen verurteilt wurden – sieben Jahre für Julie, zwölf Jahre für Todd. Ihre Tochter Savannah Chrisley war jedoch nicht bereit, das Urteil einfach hinzunehmen.

Savannah Chrisleys Netzwerk im Trump-Umfeld

Nach ihrer Verurteilung kam ordentlich Bewegung in Savannahs Leben. Aus der Instagram-Influencerin mit drei Millionen Followern wurde plötzlich eine politische Aktivistin. Sie outete sich als Republikanerin und erklärte ihre Eltern zu Opfern eines korrupten Justizsystems. „Man hat sie vor Gericht als ‚die Trumps des Südens‘ bezeichnet“, sagte Savannah und stellte diese Bezeichnung als strategischen Angriff dar. Belege für ihre Vorwürfe nannte sie dabei nicht.

Doch Savannah beschränkte sich nicht auf große Worte. Sie suchte aktiv den Kontakt zur Trump-Familie und platzierte ihre Botschaften clever. Im September 2023 saß sie im Podcast von Lara Trump, der Frau von Eric Trump, und lenkte das Gespräch immer wieder auf die Haft ihrer Eltern. Freundschaftlich wurde es auch bei republikanischen Veranstaltungen, wo Savannah sich im auffälligen pinkfarbenen „MAGA“-Outfit zeigte.

Trumps Begnadigung sorgt für Wirbel

Sie hielt Reden über angeblich unhaltbare Haftbedingungen in den USA und tourte durch Trump-nahe Medien wie „Fox News“. Für Kritiker kam das plötzliche politische Interesse nicht ganz uneigennützig daher. Sie vermuten, dass alle Aktionen nur einem Ziel dienten: Trumps Unterstützung für die Begnadigung ihrer Eltern zu gewinnen.

Ihre Beharrlichkeit sollte sich auszahlen. Am 27. Mai schellte Savannahs Telefon. Donald Trump persönlich informierte sie, dass ihre Eltern begnadigt wurden. Der Fall stieß bei den Trump-Gegnern abermals negativ auf. Kritiker werfen ihm vor, dass in seiner Welt Loyalität mehr Gewicht hat als gerechtfertigte Urteile. Wer bei Trump beliebt ist, steht über einem Richterspruch – das gilt in den Augen vieler einmal mehr für die Chrisleys.

