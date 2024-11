Donald Trump: Krasse Gerüchte um Ehefrau Melania – es steht ihr ins Gesicht geschrieben

Die US-Wahl ist in vollem Gange. Millionen Amerikaner sind bereits zu den Wahlurnen geschritten. Auch Donald Trump suchte mit seiner Frau Melania bereits das Wahllokal auf. Doch sofort fällt ins Auge, dass die ehemalige First Lady verdächtig aussieht: Sie trägt am helllichten Tag eine dicke Sonnenbrille.

++ Unser Newsticker: Liveticker US-Wahl: Erste brisante Ergebnisse sind schon da – sie deuten etwas an ++

Donald Trump: Ehefrau mit verdächtigem Auftritt

Gemeinsam mit Ehemann und Präsidentschaftskandidat Donald Trump ging Melania in ein Wahllokal, um ihre Stimme für die US-Wahl abzugeben. Die hatte sich im Wahlkampf bisher größtenteils zurückgehalten. Nur an wenigen öffentlichen Auftritten nahm sie teil. Doch nun zeigte sie sich anlässlich des großen Wahltags mit ihrem Mann.

Doch bei der Stimmabgabe irritierte die 54-Jährige. Melania trug nämlich eine übergroße dunkle Sonnenbrille mit eckigem Rahmen. Ihre Augen waren damit kein bisschen zu sehen. Das zeigten zahlreiche Aufnahmen, die beim Auftritt im Wahllokal mit Ehemann Donald Trump gemacht wurden. Ein Ausschnitt davon landete auf der Plattform X.

Gerüchte um Melania-Double

In den sozialen Medien häuften sich durch Melanias Auftritt wilde Spekulationen. Besonders eine Theorie hatten die Nutzerinnen und Nutzer: Bei der Ehefrau von Donald Trump handelte es sich nicht um die echte. Vielmehr sei es ein Double gewesen, dass seine Stimme bei der US-Wahl abgab.

Auf der von Elon Musk besetzten Plattform trendete zwischendurch sogar der Hashtag „Fake Melania“. „Das ist sie niemals“ oder „Da haben sie heute tatsächlich ein Double engagiert“ waren Aussagen, die häufiger unter dem Hashtag zu finden waren.

Mehr News:

Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris war übrigens nicht im Wahllokal. Sie stimmte per Briefwahl ab. Donald Trump und seine Ehefrau besuchten ein Lokal in Palm Beach, Florida.