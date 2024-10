Trump: Experten warnen vor Drama bei US-Wahl – wird er seine Masche wiederholen?

Am 5. November steht die US-Wahl 2024 an. Bisher bleibt es spannend, ob Trump oder Harris das Rennen um das Weiße Haus gewinnen. Verschiedene Prognosen legen aber einen knappen Ausgang nahe.

Deswegen befürchten US-Insider aber eine Katastrophe, bevor es überhaupt ein konkretes Ergebnis gibt. Trump könnte die US-Wahl nämlich vorzeitig für beendet erklären, indem er sich selbst zum Sieger ausruft.

Übergeht Trump die US-Wahl?

US-Politik-Experten sorgen sich darum, dass sich Präsidentschaftskandidat Donald Trump am 5. November noch vor dem endgültigen Ergebnis zum Sieger der US-Wahl 2024 erklären könnte. Das berichtet das US-Nachrichtenportal „Newsweek“. Besonders heikel wäre dieses Vorgehen des Republikaners, da das endgültige Wahlergebnis in den USA wohl erst einige Tage nach dem 5. November feststehen wird.

Meinungsforscher und Analysten vermuten durch die hauchdünnen Umfragen derzeit, dass die Stimmen der wahlberechtigten Amerikaner am 5. November noch nicht vollständig ausgezählt sein dürften. Dadurch kann auch kein eindeutiges Wahlergebnis am Wahltag verkündet werden.

Gleiches Szenario wie 2020 droht

Die Befürchtung der Experten ist zumindest nicht unbegründet. Trump hat diese Karte nämlich bereits zur US-Wahl 2020 gespielt. 2020 fand sie am 3. November statt. Das finale Ergebnis gaben Nachrichtenorganisationen aber erst am 7. November bekannt, als auch die letzten Stimmen ausgezählt wurden. In der Wahlnacht von 2020 erklärte sich der Republikaner allerdings schon kurz nach Mitternacht zum Sieger. Und das, obwohl in den wichtigen Swing States noch immer ausgezählt wurde.

Trump hatte sich damals als Sieger ausgerufen, da die an der Wahlurne abgegebenen Stimmzettel in der Regel schneller ausgewertet werden als die Briefwahl-Stimmen. Für die Republikaner gab es dadurch einen leichten Vorsprung vor den Demokraten. Tage später zeigte aber das letztendliche Ergebnis, dass der echte Wahlsieg Joe Biden gehörte.