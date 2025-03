US-Nachbarland schwört Trump Vergeltung – „Werden unser Land verteidigen“

Seit einiger Zeit stellt sich Kanada mutig gegen die US-Regierung von Donald Trump. Der kündigte zuletzt heftige Strafzölle an, die auch das Nachbarland der USA treffen. Die kanadische Regierung zeigt sich kämpferisch – und droht offen mit Vergeltung.

Trump kündigt Strafzölle an

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch (26. März) Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt. „Wenn Sie Ihr Auto in den Vereinigten Staaten bauen, gibt es keinen Zoll“, sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an. Besonders die deutsche Autoindustrie dürften die Strafmaßnahmen hart treffen. Trump will mit den Zöllen die USA als Produktionsstandort stärken und Handelsdefizite abbauen.

Kanada: „Werden unser Land verteidigen“

Zu den wichtigsten Lieferanten gehören Mexiko, Japan, Südkorea, Deutschland und Kanada. Letzterer hat nun Konsequenzen für die Strafzölle angekündigt. Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney nannte die von Trump angekündigten neuen Autozölle als direkten Angriff auf die kanadischen Arbeitnehmer. Für Donnerstag (27. März) kündigte er ein Krisentreffen seines Kabinetts an, um mögliche Reaktionen auf die US-Zölle zu beraten.

„Wir werden unsere Arbeiter verteidigen, wir werden unsere Unternehmen verteidigen, wir werden unser Land verteidigen, und wir werden es gemeinsam verteidigen“, sagte er. Kanada erwäge durchaus Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten, so Carney weiter.

Die Strafzölle dürften auch die deutsche Autoindustrie hart treffen. Denn die USA sind ihr wichtigster Absatzmarkt, wie jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. Die wichtigsten Autohersteller in den Vereinigten Staaten sind General Motors, Ford und Stellantis, die zusammen rund die Hälfte der Pkw-Produktion im Land ausmachen. (mit dpa.)