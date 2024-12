Deutsche Trump-Fans feiern seine neueste Ankündigung – „Sollte ihm Scholz gleichtun“

Rechte und Ultrakonservative in Deutschland feiern Donald Trump. Hintergrund ist eine Verkündung des Republikaners, kurz vor seinem zweiten Amtsantritt am 20. Januar 2025. Auch die deutschen Spitzenpolitiker sollten dem Vorbild des Milliardärs folgen, meinen sie.

Welche negativen Konsequenzen das aber für das demokratische Gemeinwesen hätte, blenden sie dabei einfach aus.

Republikaner verzichtet auf Großgehalt – „Vorbild“ für Kanzler Scholz?

So etwa der Rechtsaußen-Influencer Tim Kellner (über eine Million Follower auf Facebook, YouTube, Instagram und X). Er schreibt polemisch: „Da Trump auf sein Präsidentengehalt von jährlich 450.000 US-Dollar und auf seine kompletten Pensionsansprüche verzichtet, wäre es doch eine Selbstverständlichkeit von echten politischen Größen wie Scholz und Steinmeier, es ihm gleichzutun, oder?“

Autor und Journalist Boris Reitschuster schwärmt ebenso: „Donald Trump verzichtet auch in seiner zweiten Amtszeit wieder auf sein Präsidentengehalt in Höhe von rund 450.000 Dollar jährlich und auf seine Pensionsansprüche. Und er sagt: ‚Ich finde, ich verdiene dafür keine Dankbarkeit.‘ Kein Wunder, dass ihn unsere Politiker und Journalisten so hassen…“ Der frühere AfD-Politiker Georg Pazderski nennt Trump angesichts des Gehaltsverzicht ein „Vorbild“.

Trump erbte schon Mega-Vermögen

Doch was würde es bedeuten, wenn nur noch Superreiche und vermögende Erben wie Donald Trump sich erlauben könnten, politische Ämter zu besetzen? Die Diäten sollen schließlich gewährleisten, dass Menschen aller Schichten sich leisten können, hauptberuflich in der Politik tätig zu sein. Sie sollen sich voll darauf konzentrieren, der Lebensunterhalt ist damit abgesichert.

Dass sich Trump den Verzicht leisten kann, ist ein Privileg. Das verdient er nicht nur seinem eigenen unternehmerischen Handeln, sondern auch schon dem Erbe, das er von seinem Vater erhalten hat. Entgegen seinem Image als „Selfmade-Milliardär“, war er schon mit acht Jahren durch Schenkungen von seinem Dad Fred Trump Millionär. Insgesamt soll er von ihm 413 Millionen US-Dollar bekommen haben.

Daraus abzuleiten, dass ein Gehaltsverzicht von Spitzenpolitikern Standard sein sollte, passt eher zu oligarchischen System. Nicht aber zu echten Demokratien.