Donald Trump in Sorge: Darum zieht sein Sohn im Hintergrund die Fäden

Die US-Wahl ist zwar erst am 5. November und die Umfragen prognostizieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dennoch scheint sich Donald Trump siegessicher. Seine Ambitionen für eine zweite Amtszeit sind gigantisch – er will mehr Abschiebungen, mehr Protektionismus und universelle Zölle für Waren aus anderen Staaten. Er hat jedoch große Sorge vor einer internen Unterwanderung, weshalb er seinen Sohn eingeschaltet hat. Das berichtet Politico.

Fest steht, dass es im Weißen Haus eine Veränderung geben wird. Doch nicht nur in der Pennsylvania Avenue wird es einen personellen Wechsel geben, sondern auch in den Ministerien und Verwaltungen. Insgesamt knapp 4000 Mitarbeiter werden ausgetauscht – egal, ob Harris oder Trump die Wahl gewinnt.

Donald Trump: Sohn soll Loyalität sichern

Es ist vor allem Donald Trump, der bei der Auswahl seiner neuen Beschäftigten höchst penibel ist. Der 78-Jährige hat Angst vor einer Unterwanderung einer Regierung „Trump II“. Während seiner ersten Amtszeit gerieten vielfach Interna und Streitereien an die Öffentlichkeit, wodurch Vertrauen in die Republikaner verloren ging. Die Wiederholung eines solchen Fiaskos will Trump unbedingt verhindern.

Er hat seinen Sohn, Donald Trump Jr., damit beauftragt, eine Blacklist von potenziellen Mitarbeitern zu erstellen – diese wächst rasant. Loswerden will Trump die eigens deklarierten „RINOs“ – „Republicans In Name Only“. Dies sind unter anderem Personen, die wegen des Sturms auf das Kapitol im Jahr 2021 zurückgetreten sind oder solche, die sich am „Project 2025“ der Denkfabrik Heritage Foundation mitgearbeitet haben.

Sein Sohn soll jetzt die nötige Loyalität sicherstellen. Ziel sei es, zu verhindern, dass „es die schlechten Akteure hineinschaffen“, sagte er dem „Wall Street Journal“. „Es gibt viele Leute, die ein R neben ihren Namen setzen, aber dann alles tun, was der Sumpf will, da sie den nächsten Beraterjob suchen“, kritisiert Donald Jr. die „Überläufer“.