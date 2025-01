Trump droht Grönland und Panamakanal mit seinem Militär: „Sie sollten es aufgeben“

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat noch vor seinem Amtsantritt für einen historischen Paukenschlag gesorgt. Auf einer Pressekonferenz machte er keinen Hehl daraus, es auf Grönland und den Panamakanal abgesehen zu haben – offiziell zugunsten der eigenen Sicherheit. Notfalls will er die US-Streitkräfte aktivieren.

Das, was sich am Dienstag (07. Januar) in Trumps Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida abspielte, hat die internationalen Partner aufgeschreckt. Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz verkündete Trump, dass er die Vereinigten Staaten unter seiner Regentschaft ausbauen will.

Donald Trump im Wahn: Er will Grönland und Panamakanal

Trump hat die größte Insel der Welt, Grönland, fest im Visier. Politisch gesehen gehört die Insel zu Dänemark und somit zu Europa, diesen Fakt will der künftige Präsident umwälzen. Die Lage in der Arktis, die strategische Nähe zu Russland, die vermuteten Bodenschätzen und der hier angesiedelte US-Militärstützpunkt machen die 2.166.000 Quadratkilometer für Trump derart attraktiv, dass die Einverleibung eines seiner größten politischen Ziele ist.

„Die Leute wissen nicht einmal, ob Dänemark überhaupt einen Rechtsanspruch auf Grönland hat. Aber wenn ja, sollten sie es aufgeben, denn wir brauchen es für unsere nationale Sicherheit“, so Trump auf besagter Pressekonferenz.

Das klingt nach einer Drohung

Wirklich pikant ist seine Antwort auf die Frage eines Journalisten, ob Trump versichern könne, dass er bei dem Versuch, die Kontrolle über Grönland zu erlangen, keinen militärischen oder wirtschaftlichen Zwang anwenden werde. „Nein, das kann ich Ihnen nicht versichern“, lautete die Androhung des 78-Jährigen.

Mit Blick auf einen Einsatz seiner Streitkräfte hieß es: „Es kann sein, dass man etwas tun muss.“ Das Säbelrasseln richtete sich aber nicht nur gegen Grönland, sondern auch gegen die Region rund um den Panamakanal. Der Kanal ist eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten, die hohen Transitgebühren sind in Trumps Augen „höchst ungerecht“. Er will die Kontrolle über die Wasserstraße zurück, sofern die USA nicht unverzüglich gerecht behandelt werden würden.

Der Panamakanal wurde im frühen 20. Jahrhundert für die USA errichtet und lange von ihnen kontrolliert, ehe die Verwaltung sukzessive an Panama überging. „Der Panamakanal ist lebenswichtig für unser Land. Er wird von China betrieben“, so die Kritik von Trump.