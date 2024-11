Trump-Clan will Macht ausbauen – Schwiegertochter Lara hat großes Ziel

Kennedy, Clinton, Bush – die USA sind ein Land der Polit-Dynastien. Nun ist der Trump-Clan dran! Kurz nach dem Wahlsieg von Donald Trump gibt es Pläne mit seiner Schwiegertochter Lara. Sie soll die Macht und den Einfluss der Familie weiter festigen und ausbauen.

Auch Elon Musk, seit dem Wahlkampf die rechte Hand Trumps, mischt mit und bringt Lara Trump in Stellung.

Lara Trump hat großes Ziel vor Augen

Die 42-Jährige ist seit zehn Jahren mit Trumps zweiten Sohn Eric verheiratet. Schon bei der ersten Präsidentschaftskandidatur ihres Schwiegervaters mischte sie mit. Seit März dieses Jahres ist sie Co-Chefin der Republikanischen Partei. Der Posten hat zwar einen geringeren Stellenwert als ein Parteivorsitz in Deutschland, doch nun könnte sie den nächsten riesigen Schritt in ihrer Polit-Karriere gehen.

Die frühere Fernsehmoderatorin will in den US-Senat! Lara Trump will für den freien Sitz von Florida kandidieren. Die Chance ergibt sich nun, weil der bisherige Senator Marco Rubio zum neuen Außenminister ernannt wird. Wenn sie gewählt wird, hätte sie für sechs Jahre Mitbestimmungsrecht im US-Kongress und wäre die engste Vertraute des Präsidenten in der Fraktion.

Elon Musk findet sie „wirklich großartig“

Doch laut US-Medienberichten könnte ihr Floridas Gouverneur Ron DeSantis in die Quere kommen. Der ebenfalls aufstrebende Politiker (46) wollte in diesem Jahr selbst Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Nun könnte er über Umwege zumindest so den Sprung nach Washington schaffen.

Tech-Milliardär und Trump-Fanatiker Elon Musk jedenfalls rührt schon die Werbetrommel für die Politikerin und postet auf X zur Meldung ihrer Kandidatur: „Lara Trump ist wirklich großartig!“

Seit 2019 gehören beide Senatoren Floridas der Republikanischen Partei an. Bei US-Präsidentschaftswahlen gilt Florida nicht mehr als Swing States, jedoch hatte der Demokrat Clarence William Nelson von 2001 bis 2019 noch einen US-Senatsplatz inne.