Trump-Minister fordert Säuberung des Gazastreifen – „Das reine Böse“

Der erste Amtsmonat von Donald Trump wurde sowohl vom Krieg in der Ukraine als auch vom Krieg im Gazastreifen bestimmt. In beiden Fällen warb der US-Präsident mit einer zeitnahen Lösung, er könne die Konflikte jeweils binnen weniger Tage zum Erliegen bringen. Während er in ersterer Konfliktstellung auf umstrittene Verhandlungen mit Putin setzt, fordert er in letzterer die „Befreiung“ des Gazastreifens, welchen er zugleich übernehmen will. Sein Außenminister Rubio springt ihm zur Seite.

Die Pläne von Donald Trump im Gazastreifen können zweifelsfrei als zynisch betitelt werden. Er will den Krieg beenden, indem er die Hamas gänzlich zerschlägt und somit den Gazastreifen „befreit“. Doch das ist erst der Anfang seines Vorhabens. Anschließend will er die hier lebenden Palästinenser, knapp zwei Millionen Menschen, zwangsweise umsiedeln und die 365 Quadratkilometer unter seine Kontrolle bringen.

Trump forciert Umsiedlung – Außenminister fordert Zerschlagung

Trump sieht die Vereinigten Staaten in einer „langfristigen Eigentümerposition“, so der US-Präsident Anfang Februar auf einer Pressekonferenz. Das Gebiet werde unter seiner Führung zu einer „Riviera des Nahen Ostens“ werden. International stoßen die Pläne auf massive Kritik. Man werde sich gegen „jegliche Verletzung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, sei es durch israelische Siedlungspolitik, Annektierung von Land oder Versuche, das palästinensische Volk von seinem Land zu vertreiben“ einsetzen, hieß es beispielsweise aus Saudi-Arabien.

US-Außenminister Rubio stützt das Vorhaben von Trump und hat die völlige Auslöschung der Hamas gefordert. Die Terrororganisation müsse „ausgerottet“ werden, so der Republikaner. „Die Hamas ist das Böse – das reine Böse – und muss ausgerottet werden. ALLE Geiseln müssen JETZT nach Hause kommen“, hieß es auf X.

Anlass für seine Forderung war die jüngste Übergabe von vier Leichen an Israel. Offenbar soll eine falsche Frauenleiche übergeben worden sein. Die Armee teilte mit, dass die Leiche nicht die von Shiri Bibas ist – dies wurde der israelischen Regierung jedoch zugesichert. „Wir fordern, dass die Hamas Schiri mit allen anderen unserer Geiseln zurückgibt“, so Rubio.