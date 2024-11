Wegen Donald Trump: Elon Musk hält uns Deutsche für verblendete Opfer

Die Deutschen könnten erneut ihr orangenes Wunder erleben mit Donald Trump. Schon bei der Wahl 2016, als er gegen Hillary Clinton antrat, war man sich hierzulande sicher, wer gewinnen sollte und wird. Nun wiederholt sich das möglicherweise wieder.

So gaben vor acht Jahren 82 Prozent der befragten Deutschen im ARD-„Deutschlandtrend“ an, dass Clinton gewinnen werde. Nur 9 Prozent rechneten mit einem Sieg von Donald Trump. Es kam bekanntlich alles anders. Zwar holte die Demokratin tatsächlich fast drei Millionen Wählerstimmen mehr, aber in den wahlentscheidenden Bundestaaten North Carolina, Michigan, Pennsylvania, Iowa und Wisconsin verlor sie.

Wird sich das 2024 alles wiederholen? Nun veröffentlichte das ZDF beim „Politbarometer“ eine fast identische Umfrage wie damals die ARD. Das Ergebnis ist ähnlich: 72 Prozent der Befragten in Deutschland rechnen mit einem Wahlsieg von Kamala Harris, nur 23 Prozent glauben, dass Trump es erneut ins Weiße Haus schafft. Der Rest ist unentschieden.

Tatsächlich konnte Trump aber zuletzt in US-Umfragen vor allem in den Swing States deutlich aufholen und liegt teilweise nun sogar vorne. Der Harris-Optimismus der breiten Mehrheit der Deutschen erscheint daher ziemlich überraschend.

Musk spricht von Propaganda in Deutschland

Tesla-Milliardär Elon Musk, ein vehementer Wahlkämpfer an der Seite von Trump, lästert prompt über Deutschland und gibt den (öffentlich-rechtlichen) Medien die Schuld für die aus seiner Sicht schiefe Prognose. „Das passiert, wenn Menschen mit staatlicher Propaganda gefüttert werden“, schreibt er auf seinem Social-Media-Netzwerk X.

Zur Einordnung: Musk betreibt selbst Wahlkampf für einen Mann, der belegbar notorisch Fake News verbreitet und Fakten verdreht. Sein Portal X nutzt er selbst dafür, mit seiner Millionen-Reichweite Wahlkampf zu führen und die Wahlentscheidung der Nutzer mittels des Algorithmus zu beeinflussen.

Die Entscheidung fällt am 5. November bei den US-Wahlen 2024. Auch in Deutschland wird man die Auszählung aufmerksam verfolgen.