Trump präsentiert Video, in dem Dutzende Menschen sterben – „Ups“

Während Donald Trump mit seinen Zöllen für eine regelrechte Talfahrt an den Börsen weltweit sorgt und massiv unter Druck gerät, versucht er offenbar mit einem Nebenkriegsschauplatz abzulenken. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Über sein Netzwerk Truth Social sowie über X veröffentlichte er am Freitag (4. April) ein Drohnenvideo mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das offenbar die Ermordung von mehreren Dutzend Menschen zeigt. In dem Clip ist zuerst die Menschenansammlung und dann eine riesige Explosion zu sehen, die wohl keiner überlebt haben dürfte. Am Ende sieht man einen rauchenden Krater.

„Sie werden nie wieder Schiffe versenken“

Bei den Getöteten handelt es sich laut Trump um Huthi-Milizen, einer schiitischen Bürgerkriegspartei im Jemen. Die von Iran finanzierten Terroristen attackieren seit Oktober 2023 Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Außerdem hat die Huthi-Miliz mehrfach Ziele in Israel angegriffen. Die Kämpfer solidarisieren sich mit der Hamas im Gaza-Streifen.

Trump schrieb zu dem Video in den Sozialen Netzwerken: „Diese Huthis versammelten sich, um Anweisungen für einen Angriff zu erhalten. Ups, es wird keinen Angriff dieser Huthis geben! Sie werden unsere Schiffe nie wieder versenken!“ Der Präsident hatte die „vollständige“ Vernichtung der Miliz angedroht. Laut US-Angaben wurden seit dem Beginn der Offensive im März 2025 mehr als 60 Huthi-Rebellen getötet.

Einiges bleibt unklar beim Trump-Video

Ob die Menschen auf dem Video tatsächlich Terroristen waren, ist unklar. Im Kommentarbereich machen mehrere X-Nutzer darauf aufmerksam, dass sich Männer im Jemen auch bei zivilen Stammesversammlungen ganz ähnlich in einem O-förmigen Kreis aufstellen, wie diese Menschen kurz vor dem Raketenangriff. Auch ist unklar, wann die Aufnahme entstand.

So bleibt der Eindruck, dass Trump mit der Veröffentlichung der Drohen-Aufnahmen vor allem von anderen negativen Nachrichten rund um das Börsen-Beben ablenken will.