Trump-Kumpel fordert dritte Amtszeit – „Glücklich schätzen, dass wir ihn haben!“

US-Präsident Donald Trump macht, was er will – und das kommt bei seiner Partei gut an. Die Republikaner feiern ihn auf ganzer Linie. Umso lauter werden deshalb die Stimmen nach einer dritten Amtszeit für den 78-Jährigen, besonders von einem seiner ehemaligen Berater.

Trump: Ex-Handlanger fordert dritte Amtszeit

Bekommt Donald Trump eine dritte Amtszeit? Ex-Berater Steve Bannon hofft zumindest darauf. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Präsident Trump 2028 erneut kandidieren und gewinnen wird“, sagte der Rechts-Aktivist dem US-Sender Newsnation. Bannon lobte den US-Präsidenten in den höchsten Tönen: „Ein solcher Mann kommt nur einmal in jedem Jahrhundert vor, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn haben!“

In den USA sind laut Verfassung maximal zwei Amtszeiten erlaubt. Trump absolvierte bereits seine erste von 2017 bis 2021. Seine aktuelle Präsidentschaft endet regulär am 20. Januar 2029, dann muss er laut Gesetz abtreten.

Abgeordneter will Verfassung ändern

Ein Abgeordneter der Republikaner hatte sogar einen Vorschlag eingebracht, um die Verfassung zu ändern, wie wir berichteten. Die Änderung würde es Donald Trump ermöglichen, auch nach 2029 noch im Amt zu bleiben.

Der Republikaner Andy Ogles erklärte im Antrag, nur Trump könne den wirtschaftlichen Abstieg aufhalten, der von Ex-Präsident Joe Biden herbeigerufen wurde. Der jetzige US-Präsident sei als einziger in der Lage, Amerika wieder zu alter Größe zu verhelfen: „Und man muss ihm die nötige Zeit geben, um dieses Ziel zu erreichen.“

Allerdings gibt es keine Chance für eine solche Änderung der Verfassung. Große Hürden stellen sicher, dass eine solche tiefgreifende Verfassungsänderung nicht einfach so durchgebracht werden kann. Außerdem stellt sich die Frage, wie fit Trump noch für eine weitere Amtszeit wäre. Zu einem weiteren Antritt 2029 wäre er nämlich stolze 82 Jahre alt, zum Ende seiner dritten Legislatur 2033 sogar 86 Jahre.