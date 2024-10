Trump-Parteifreund blamiert sich vollkommen: Wahlkampf mit falscher Familie

In den US-Wahlkämpfen gehen manche Kandidaten bis zum Äußersten, um so viele Stimmen wie möglich zu ergattern. Doch ein Parteifreund des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat den Bogen deutlich überspannt. Er präsentierte sich in einem Wahlwerbespot mit seiner vermeintlichen Familie. Doch nun kam heraus: Frau und Kinder im Video sind ausgeliehen.

Trump-Parteianhänger leiht sich Familie aus

Um sich für einen Platz im US-Kongress zu bewerben, griff der republikanische Kandidat Derrick Anderson zu speziellen Mitteln. Für Wahlvideos und -plakate lieh sich Trumps Parteifreund Frau und Töchter aus, um mit ihnen zu posieren. Die blonde Frau und die drei Töchter haben sich darauf vor dem republikanischen Kongressanwärter aufgereiht.

Allerdings sind sie zumindest keine Fremden, wie die „New York Times“ berichtet. Es handelt sich offenbar um die Familie eines langjährigen Freundes. Anderson borgte sie sich für die Wahlkampfwerbung aus. Eigentlich lebt der Republikaner laut seiner offiziellen Website allein in Spotsylvania County mit seinem Dalmatiner Ranger.

Noch dazu hat Anderson eigentlich eine Verlobte namens Maggie. Erst Anfang September präsentierte er sich mit ihr in einem Social Media-Clip. In dem Video sind beide für seine Wahlkampftour in der Nachbarschaft unterwegs. „Wir sehen euch dort draußen. Maggie und ich grüßen euch“, sagt Anderson darin. Seine Verlobte nickt und winkt neben ihm.

Rücktritt nach Falschauftritt gefordert

Warum hat sich aber Trumps Parteikollege in der Wahlwerbung mit einer falschen Familie präsentiert, statt mit seiner eigentlichen Verlobten? Laut Medienberichten wollte Anderson eine familiäre Idylle inszenieren. Das solle die Gunst der weiblichen Wähler sichern und Familienwerte übermitteln.

In den sozialen Medien wurde der Parteikollege von Donald Trump hart angegangen, viele wünschen sich seinen Rücktritt. Ein Sprecher des Politikers beschwerte sich hingegen darüber, dass sich die New Yorker Zeitung derart auf die Aufnahmen konzentriert habe. Er versuchte, Anderson herauszureden. „Derricks Gegner und jeder andere Kandidat in Amerika sind ebenfalls in Bildern und Videos mit Unterstützern aller Art zu sehen.“ Der Sprecher betonte ebenso, dass das Video lediglich Anderson mit weiblichen Unterstützern und deren Kindern zeige.