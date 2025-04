Trump: Wenn China DIESE Karte spielt, stürzt es die USA ins Chaos

Alle reden über Trumps Zölle und Chinas Gegenzölle, dabei hat China noch eine ganz andere Waffe in der Hand. Wenn China diese einsetzt, stürzt sie die USA ins Chaos.

China hat hohe Bestände an US-Staatsanleihen. Es hält etwa 760 Milliarden US-Dollar an US-Anleihen (Stand 2025). Wenn China diese verkaufen würde, würde es damit die USA ins Chaos stürzen.

Verkauf von US-Staatsanleihen durch China würde Zinsen in die Höhe treiben

Die Gründe: Ein massiver Verkauf von US-Staatsanleihen durch China würde das Angebot an Anleihen auf dem Markt erhöhen, was deren Preise senken und die Renditen (Zinsen) steigen lassen würde. Höhere Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten für den US-Staat, Unternehmen und Verbraucher, da Hypotheken, Autokredite und Firmenkredite teurer werden. Dies könnte die US-Wirtschaft bremsen oder im schlimmsten Fall eine Rezession auslösen. Zum Beispiel wird geschätzt, dass ein signifikanter Verkauf die Renditen von zehnjährigen Anleihen um 0,5 bis 1 Prozent steigern könnte, was erhebliche Folgen hätte.

Druck auf den US-Dollar: Ein Verkauf könnte das Vertrauen in den Dollar schwächen, da China große Mengen an Dollarreserven in andere Währungen umtauschen könnte. Eine Abwertung des Dollars würde Importe in die USA verteuern und die Inflation anheizen, was die Lebenshaltungskosten erhöht. Allerdings könnte die US-Notenbank (Fed) eingreifen, indem sie Anleihen aufkauft, um den Markt zu stabilisieren, wie es in der Vergangenheit bei anderen Turbulenzen geschehen ist.

Aus einem besonderen Grund ist dieses Szenario gar nicht so unwahrscheinlich

Finanzmarkt-Turbulenzen: Ein plötzlicher Verkauf würde Unsicherheit an den globalen Märkten auslösen. US-Aktienmärkte könnten fallen, da steigende Zinsen oft negativ für Aktienkurse sind. Investoren könnten in „sichere Häfen“ wie Gold oder den Schweizer Franken flüchten, was die Volatilität erhöht.

Wie wahrscheinlich ist das Szenario? Während einige dieses Szenario für unrealistisch halten, weil es auch Nachteile für China mit sich bringen würde, gibt es durchaus Gründe dafür, dass es durchaus wahrscheinlich ist. Der wichtigste Grund: China dürfte nicht entgangen sein, wie leicht es im Falle Russland war, Staatsanleihen, die ein anderes Land im Bestand hat, zu beschlagnahmen. Sollten das auch die USA hinsichtlich der Staatsanleihen in chinesischer Hand machen, dann könnte China diese Anleihen nicht mehr verkaufen. Es wäre also logisch, dass China verkauft, solange es noch geht.