Trump: Streit mit Bruce Springsteen eskaliert – US-Präsident postet peinliches Video

Donald Trump und Rock-Legende Bruce Springsteen liefern sich eine üble Schlammschlacht. Der Musiker kritisierte den US-Präsidenten bei einem Konzert scharf. Trump reagierte jetzt mit einem manipulierten Video auf seinem amtlichen Account.

Trump postet Fake-Video

Der Streit zwischen Trump und Springsteen hat eine neue Stufe erreicht. Auf seinem offiziellen (!) Kanal veröffentlichte der US-Präsident ein offensichtlich gefälschtes Video. Es zeigt zunächst ihn selbst beim Golfen, dann einen Clip eines Springsteen-Konzerts von 2022 in Amsterdam, in dem der Sänger auf der Bühne stürzt. In Trumps Version fliegt ein Golfball durchs Bild, der Springsteen scheinbar am Rücken trifft und zu Fall bringt.

Springsteen gilt seit vielen Jahren als bekennender Gegner des republikanischen Präsidenten Trump und steht der Demokratischen Partei nahe. Bei einem Konzert in Manchester, mit dem er am 16. Mai seine Europa-Tour startete, legte er nach: „Mein Zuhause, das Amerika, das ich liebe (…) ist in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung.“

US-Präsident will Sänger verklagen

Die Antwort aus dem Weißen Haus ließ nicht lange auf sich warten. Trump beschimpfte Springsteen auf Social Media als „aufdringlichen, unausstehlichen Idioten“ und legte nach: Der Musiker solle sich besser ruhig verhalten, bis er zurück in den USA sei, „dann werden wir ja sehen, wie das für ihn läuft“.

Doch damit nicht genug: Am Montag (19. Mai) forderte Trump auch eine „großangelegte Untersuchung“ gegen Popstar Beyoncé und weitere Prominente. Sie hätten angeblich Millionen für ihre Unterstützung von Kamala Harris im Wahlkampf 2024 erhalten. Beweise nannte er nicht, die Betroffenen wiesen die Vorwürfe zurück.