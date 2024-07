USA brodelt nach versuchtem Trump-Attentat – droht jetzt ein Bürgerkrieg?

Nach dem versuchten Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist die Stimmung in den USA aufgeheizt. Viele Anhänger des Ex-Präsidenten machen den Amtsinhaber Joe Biden verantwortlich. Bis zur US-Wahl im November könnte sich die Lage zuspitzen. Als Super-GAU könnte dann ein Bürgerkrieg drohen.

Trump-Anhänger machen Biden verantwortlich

US-Präsident Joe Biden äußerte sich nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump. Auf der Plattform X schreibt er dazu: „Ich wurde über die Schießerei bei Donald Trumps Kundgebung in Pennsylvania informiert. Ich bin dankbar zu hören, dass es ihm gut geht und er in Sicherheit ist. Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die bei der Kundgebung dabei waren, während wir auf weitere Informationen warten.“

Unter dem Tweet fallen aber schwere Vorwürfe gegenüber dem amtierenden Präsidenten. Nutzerinnen und Nutzer machen ihn für den Angriff auf den Ex-Präsidenten verantwortlich. „Ihre irrsinnige und verletzende Rhetorik gegenüber Donald Trump hat Ihre Anhänger zu dieser Tat veranlasst“, schreibt ein Nutzer unter dem Biden-Beitrag.

Auch Republikaner wie Trumps möglicher Vizepräsident J.D. Vance machen Biden für den Angriff verantwortlich: „Die zentrale Prämisse der Biden-Kampagne ist, dass Präsident Donald Trump ein autoritärer Faschist ist, der um jeden Preis gestoppt werden muss. Diese Rhetorik führte direkt zu Präsident Trumps versuchter Ermordung“, ätzt Vance auf X.

Stimmung in den USA aufgeheizt

Sätze wie die von Vance haben schon in der Vergangenheit Gewaltausbrüche in den Vereinigten Staaten angetrieben. Schließlich darf nicht vergessen werden: Trump stachelte seine Anhänger zum Sturm des Kapitols im Januar 2021 auf. Polizisten wurden bedroht und verprügelt, Räume von Trump-Randalierern verwüstet. Auch einige Menschen kamen bei dem Ansturm ums Leben. Schon seit Jahren ist die politische Stimmung zwischen US-Bürgern aufgeheizt.

Nach Einschätzung der ARD-US-Korrespondentin Gudrun Engel könnte ein echter Bürgerkrieg drohen, wenn Trump bei der Wahl im November erneut gegen Biden verlieren sollte. In einer „Maischberger“-Sendung vom März 2024 berichtete Engel über eine Trump-Anhängerin. Die wäre bereit, einen Bürgerkrieg zu riskieren. Dann könne man „das Land in Ordnung bringen, das jetzt so auf dem Kopf steht“.

Noch immer glauben viele Anhänger des umstrittenen Republikaners, dass Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 wohl den Sieg klauen konnte. Grund dafür seien angeblich gefälschte Stimmzettel. „Die wiederholen das gebetsmühlenartig“, erzählt Engel in der ARD-Sendung weiter.