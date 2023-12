„Antichristliche“ Grüne? CDU-Mann außer sich wegen Weihnachtsbotschaft

Ob der Familie, den Freunden oder der netten Dame an der Kasse – dieser Tage wünschen sich alle ein frohes Weihnachtsfest. Doch wirklich alle? Die Grünen lassen mit einem Beitrag auf Instagram daran zweifeln. Ein CDU-Politiker scheint jedenfalls außer sich.

Der Abgeordnete und verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thomas Bareiß schreibt auf X (früher Twitter): „Wenn man einerseits miterleben muss wie unsere beiden Kirchen immer „grüner“ werden; dann wundert man sich andererseits schon, dass die Grünen selbst mit Kirche, Christenheit und dem Weihnachtsfest so rein gar nichts im Sinn haben. Der Instagram Post der Grünen-Partei von heute hätte man noch antichristlicher nicht mehr gestalten können.“

Der Grund für die Aufregung des Unionspolitikers ist ein Instagram-Post der Grünen. So kommentiert die Partei Bündnis 90/Die Grünen auf ihrer Instagram-Seite ein süßes Eichhörnchen-Foto mit den Worten: „Wir wünschen euch entspannte Feiertage und schöne Winterferien. Auch für uns bedeutet das eine kurze Pause. Im neuen Jahr sind wir dann wieder für euch da!“

X-User: „Das Eichhörnchen, der neue Antichrist!“

X-User zeigen sich irritiert über Bareiß` Kritik. Einer schreibt: „Das Eichhörnchen, der neue Antichrist! Den habe ich auch im Garten, muss ich mir Sorgen machen?“. Ein anderer: „Hetzen im Advent. Sehr unchristlich. Grüße, ein grüner Christ.“

Auch die ehemalige grüne Ministerin Simone Peter lässt es sich nicht nehmen und entgegnet dem Konservativen: „Das hier ist natürlich christlicher“ und verweist auf einen Tweet der CDU Frankfurt, die Darth Vader (eine fiktive Figur der Star Wars-Reihe) zu Weihnachten verlost.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die CDU Frankfurt am Main schreibt: „So, ihr Lieben. Wir machen hier Schluss für heute. Gewinner/innen unserer Verlosung verkünden wir am Montag. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!“ Na, dann frohe Weihnachtstage oder was auch immer.