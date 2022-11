Strom: Horror-Rechnung! NRW-Ehepaar muss 37.000 Euro zahlen

Angesichts der steigenden Preise für Strom und Gas müssen viele tief in die Tasche greifen. Ein Ehepaar aus Grieth trifft es nun besonders hart. Denn ihr Stromanbieter verlangte von ihnen eine schwindelerregende Summe.

Um die 37.000 Euro sollte das Paar an den Konzern für Strom zahlen – und das monatlich! Doch das ließen sie sich nicht gefallen und setzten sich prompt zur Wehr.

Ehepaar kämpft gegen Stromrechnung des Grauens

Als das Ehepaar Rainer und Sabine Derix die Jahresrechnung von ihrem Stromanbieter bekamen, staunten sie nicht schlecht. Wie die „Rheinische Post“ (RP) berichtet, forderte das Unternehmen plötzlich 36.967 Euro an Abschlagzahlung pro Monat. Normalerweise zahlen sie für den Verbrauch ihrer Elektrospeicherheizung im Haus um die 145 Euro monatlich. Die Riesen-Erhöhung der knapp 37.000 Euro wäre eine Steigerung von unglaublichen 25.327 Prozent. Dabei haben sich die beiden Griether stets an den Verbrauch im normalen Bereich gehalten, versichert Rainer Derix.

Das Paar richtete sich über die Telefonhotline an ihren Anbieter. Aber auch dort stand die Rechnung im System mit derselben Summe schwarz auf weiß. Alles sei normal eingetragen, erklärte ein Mann vom Servicecenter am Telefon. Der Angestellte erklärte, er wolle den Sachverhalt weiterleiten. Einige Zeit später startete Rainer Derix einen weiteren Versuch beim Unternehmen. Aber auch vom nächsten Mitarbeiter bekam er keine Klarheit. „Es läge zwar eine Beschwerde gegen die Rechnung vor. Mehr wusste er auch nicht. Außer, dass diese geprüft würde“, so Derix zur „RP“.

Strom: Ehepaar bekommt erlösende Nachricht

Nach ein wenig Warten konnte das Paar endlich aufatmen. Der Grund für die hohe Rechnung: Beim Zählerstand wurde sich ordentlich verschätzt. „Aufgrund eines bedauerlichen internen Fehlers wurde bei der Kundin leider ein deutlich zu hoher Verbrauch für diesen Übergangszeitraum angenommen“, sagt ein Eon-Sprecher. Die Rechnung werde sofort korrigiert und für die entstandenen Unannehmlichkeiten bittet Eon um Entschuldigung.

Passend dazu:

Eine große Erleichterung für das NRW-Ehepaar. Die Riesen-Rechnung verkleinerte sich natürlich drastisch. Wie das Unternehmen angibt, beträgt der monatliche Abschlag jetzt 124 Euro. Damit hat das Paar satte 36.843 Euro gespart.