Steuer: Diese Steuerart ist vielen unbekannt – dabei kassiert der Staat durch Online-Nutzer richtig ab

Es gibt Steuerarten, denen begegnet man ständig im alltäglichen Leben. Die Mehrwertsteuer etwa – auf jeden Kassenbon gibt es diese Steuer-Angabe. Schaut man auf den monatlichen Lohnzettel, erkennt man mit einem Blick, wie viel Lohnsteuer abgezogen wurde.

Doch es gibt auch Steuern, die sind ziemlich unbekannt. Dabei sahnt der Staat mit ihnen richtig ab. Zwei davon haben mit Online-Spielen zu tun.

Steuer: Neue Steuer bringt dem Staat Milliarden Euro ein

So gibt es schon seit dem 1. Juli 2021 eine Steuer in Höhe von 5,3 Prozent auf Einsätze bei Online-Pokerspielen. Auch bei digitalen Spielautomaten wird eine Steuer fällig. Die Abgaben überweisen die Anbieter an den Staat.

Das Glücksspiel (und damit auch die Sucht vieler Zocker) ist für den Staat ein ziemlich erträgliches Geschäft. Durch die Legalisierung von Online-Glückspielen sprudelt richtig Geld in die öffentlichen Kassen. Im Jahr 2022 nahm der Staat aus Lotterie-, Sportwetten-, Online-Poker- und virtueller Automatensteuer rund 2,56 Milliarden Euro ein.

Beim Online-Poker allein waren es immerhin 33 Millionen Euro. Noch mehr zu holen war für den Fiskus im Bereich der digitalen Spielautomaten. Dort nahm der Staat 2022 schon 428 Millionen Euro Steuern ein – Tendenz steigend!

Online-Glückspiel: Zocker finanzieren indirekt den Staat mit

Wenn du also selbst gerne online um Geld zockst, finanzierst du indirekt den deutschen Staat mit den Steuern mit. Dennoch solltest du gut im Blick behalten, wie viel du für dieses Hobby verprasst.

Bestimmt auch interessant für dich:

Wenn du das Gefühl hast, dass es außer Kontrolle geraten könnte (oder bereits geraten ist), kannst du die Telefonberatung zur Glückspielsucht kontaktieren. Das ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Du erreichst die Telefonberatung von montags bis sonntags unter der Nummer 0800 / 1372700.