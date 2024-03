Mysteriöse Botschaft: Kündigt Serbiens Präsident HIER einen neuen Balkan-Krieg an?

Gibt es bald ein zweites Schlachtfeld in Europa? Es wäre eine zweite Front, die Putin gelegen kommen dürfte. Sein Verbündeter Serbien scheint sich auf einen militärischen Konflikt vorzubereiten.

+++ Mehr zum Thema: Putin setzt auf neuen Europa-Krieg – dieses Pulverfass kann ihm in die Karten spielen +++

Die Anzeichen für einen neuen Krieg auf dem Balkan, genau 25 Jahre nach dem Kosovo-Krieg und dem Eingreifen der NATO, verdichten sich mehr und mehr.

Präsident Vučić: „Serbien wird kämpfen. Serbien wird gewinnen.“

Nun sorgt Präsident Aleksandar Vučić für zusätzliche Nervösität und Anspannung in der Region. Er postete am späten Dienstagabend (26. März) auf Instagram einen mysteriösen Beitrag, der Raum für allerlei Spekulationen lässt.

Vučić spricht davon, dass Serbien „schwere Tage“ bevorstehen. Er habe in den letzten 48 Stunden Nachrichten erhalten, die „direkt unsere lebenswichtigen nationalen Interessen“ bedrohen würden. Er werde die Serben in den kommenden Tagen „mit allen bevorstehenden Herausforderungen vertraut machen“. Es werde schwieriger als jemals zuvor, doch man werde kämpfen und gewinnen, so die nebulöse Ankündigung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hatten sich in letzter Zeit wieder deutlich zugespitzt. Zuletzt drohte Serbien mit einem Austritt aus dem Europarat, sollte der Balkanstaat in die Organisation aufgenommen werden.

US-Regierung „sehr besorgt“ über Entwicklung in Serbien

Am 24. September 2023 verschanzten sich serbische Milizen, rund 30 Mann, im Kloster Banjska, im vorwiegend von Serben bewohnten Norden des Kosovo. Ein Polizist wurde dabei erschossen. Kosovos Regierungschef Albin Kurti sprach von einer „terroristischen Attacke“. Vučić wies jede Verantwortung Belgrads zurück.

Laut US-Magazin „Time“ zeigte man sich im Februar im Nationalen Sicherheitsrat der USA „sehr besorgt“ darüber, dass Serbien sich auf eine militärische Invasion vorbereiten könnte.

Mehr Themen für dich:

Instabilität würde Putin in die Karten spielen

Eine baldige Eskalation auf dem Balkan würde Putin in die Karten spielen. Der Westen, und möglicherweise auch die NATO, wäre dann ebenso erneut in dieser Region gefordert. Es würde noch mehr Gewalt und Instabilität in Europa geben.