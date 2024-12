Salon-Linke? So viel Knete gibt Wagenknecht für ihre Kostüme aus

Während sie sich für die „einfachen“ Leute einzusetzen vorgibt, geht sie gerne bei den Reichen shoppen. Auch wenn der Kleidungsstil von Sahra Wagenknecht bieder wirkt, ist er beileibe nicht billig. In DIESEM Laden verprasst die Ex-Kommunistin ihre Kohle für ihren feinen Zwirn.

+++ Auch interessant: BSW-Chaos vor der Bundestagswahl: Wagenknecht vor dem K.o.? +++

Wagenknecht sagte einmal: „Da ich ein bisschen konservativ bin, trage ich gern Kostüme.“ Doch wo kauft sie die eigentlich? Wie die „Bild“ berichtet, offenbar in einer kleinen Boutique im Saarland, im Reichenviertel von Saarbrücken. Der Name des schicken Ladens: „Boutique am Rotenbühl“. Hier findet man elegante und hochwertige Mode, wenn auch vielleicht etwas spießig.

Ein Blazer kostet bis zu 600 Euro

Auffällig ist die Marke „Peter Reinwald Couture“. Das kleine Münchner Label entwirft exakt im Stil der rechten Sozialistin: gewagte Farben kombiniert mit konservativen Schnitten. Dafür ruft es happige Preise auf: Ein Blazer kann bis zu 599 Euro kosten; der Rock dazu ist nicht inbegriffen.

Wenn man auf der Website des Designers nachguckt, springt einem sofort ein von Wagenknecht gerne getragenes Stück auf. Den Preis veröffentlicht der Designer nicht. Die Boutique-Chefin will sich jedenfalls nicht zu ihrer prominenten Kundin äußern.

Wagenknecht lässt sich ihre Kostüme schicken

Wagenknecht verriet einmal der Zeitschrift „Bunte“, wie sie ihre Lieblingsstücke auswählt: Die Inhaberin maile ihr Fotos, „wenn sie denkt, mir könnte ein Teil gefallen“. Und: „Wenn ich es gut finde, schickt sie es mir nach Hause.“

Warum Wagenknecht am liebsten dort shoppt? Zu Bild sagte sie: „Die Boutique hat genau die Mode im Angebot, die ich mag. Das gilt für die Modelle von Peter Reinwald, aber auch für andere.“