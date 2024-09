Irres Video aufgetaucht – Hellseherin Wagenknecht sagte Zukunft vorher

Verfügt BSW-Chefin Sahra Wagenknecht etwa über hellseherische Fähigkeiten? Wenn man DIESES Video sieht – das derzeit viral geht – könnte man es jedenfalls glauben.

+++ Auch interessant: Sahra Wagenknecht immer aggressiver: „Hätte von der AfD stammen können“ +++

Es zeigt Sahra Wagenknecht in einem Interview von vor 20 Jahren (Februar 2004) mit dem legendären Fragensteller Günter Gaus in dem Format „Zur Person – Günter Gaus im Gespräch“. Eine Antwort lässt aufhorchen. Sagt hier etwa die junge Wagenknecht die Zukunft vorher?

Günter Gaus will von Wagenknecht wissen: „Wie wird nach Ihrer Voraussicht die bundesrepublikanische Gesellschaft in zehn Jahren aussehen?“

BSW-Chefin Wagenknecht: „Na, wenn man das s geau wüsste“

„Na, wenn man das so genau wüsste“, gibt sich Wagenknecht zunächst zögerlich. Dann jedoch mutmaßt sie: „Ich glaube, es gibt leider Gottes zwei Wege. Also ich denke, so wie jetzt, wird die garantiert nicht mehr aussehen, weil das ist einfach nicht fortschreibbar.“

Sie führt aus: „Entweder werde es ein viel stärker repressives System geben, was dann eben diese wachsende Armut, die derzeit produziert wird, irgendwie versucht, zu verwalten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und weiter: „Auch in einem Europa, das sich insgesamt repressiver, militarisierter darstellt, einer Gesellschaft, die man jetzt, jenseits des Atlantiks ja beobachten kann. Das ist ja der Weg eines amerikanisierten, entfesselten Kapitalismus, der dann natürlich auch Demokratie abbaut.“

„Das wäre die eine Variante mit der ganz großen Gefahr richtig rechter Populisten, die dann auf so einem Entwicklungsstrom nach oben gespült werden können“, prophezeite Wagenknecht den Aufstieg der Rechten.

Weitere interessante News:

Die andere Variante sei, „dass sich starke Gegenbewegungen entwickeln auf der Linken, dass soziale Rechte erkämpft werden, einfach weil hunderttausend Leute auf der Straße stehen, weil auch Gewerkschaften wieder kämpfen, weil wieder gestreikt wird, weil tatsächlich soziale Rechte in einer ganz breiten und möglichst auch europaweiten Bewegung beansprucht werden. Da hoffe ich natürlich, dass linke Parteien sich dort dann engagieren.“