Rente: Deutsche Senioren deutlich im Nachteil – es geht um Leben und Tod

Jahrzehntelang müht man sich im Büro oder der Fabrik ab – und dann endlich kommt die Rente. Ruhestand, viel Zeit für Hobbys, die Enkelkinder, den Garten, Urlaube. Doch die Wahrheit ist: Vor allem deutschen Männern bleibt oft zu wenig Zeit, um diesen letzten Lebensabschnitt zu genießen.

Das zeigt nun eine neue Studie der OECD. Verglichen wurde die durchschnittliche verbleibende Lebenserwartung in Rente in mehreren Industriestaaten. Dabei schneidet Deutschland auffällig schlecht ab.

Lebenserwartung in Rente: In Deutschland nur mittelmäßig

Am besten haben es Frauen in Luxemburg. Sie leben im Schnitt noch 27,8 Jahre in Rente. Fast drei Jahrzehnte Freizeit und die Chance auf einen erfüllten Lebensabend. Dagegen kommen Seniorinnen in den USA nur auf 20,6 Jahre – das Schlusslicht bei diesem Geschlecht.

Bei den Männern haben es die Franzosen am besten. Sie erleben im Durchschnitt 23,3 Jahre in Rente. Eine deutlich geringere Lebenswartung haben die Senioren in Portugal, dort haben die Männer im Schnitt nur 17,5 Jahre etwas vom Ruhestand.

Und wie schaut es mit der Lebenserwartung in der Rente in Deutschland aus? Eher mittelmäßig. Die deutschen Seniorinnen kommen auf 22,6 Jahre, die Männer auf 18,8 Jahre. Vor allem die südeuropäischen Länder liegen zumeist vorne.

Darum haben Franzosen mehr vom Ruhestand

Die Unterschiede lassen sich unter anderem mit unterschiedlichen Renteneintrittsaltern erklären. In Frankreich liegt dieses Eintrittsalter bei 62 Jahren – und damit etwas niedriger als in anderen OECD-Ländern. So bleibt den Menschen noch mehr Zeit in den frühen 60er-Jahren. Es sind kostbare Jahre, denn viele Senioren sind da noch körperlich fit und können das Leben als Rentner aktiv gestalten.

In Deutschland gibt es dagegen die Rente mit 67 für alle, die ab 1964 zur Welt kamen. Eine deutsche Seniorin müsste zukünftig also fast 95 Jahre alt werden, um die durchschnittliche Lebenserwartung im Ruhestand der Luxemburgerinnen zu erreichen. Trotz einer stetig verbesserten medizinischen Betreuung dürften das nur eine Minderheit schaffen.