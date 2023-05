Rente: Rabatt-Hammer – HIER können Rentner ordentlich sparen!

Viele freuen sich nach jahrelanger Arbeit auf die wohlverdiente Rente. Doch der Ruhestand hat auch seine Schattenseiten. Denn bei Renteneintritt bekommen Senioren meistens auch weniger Geld als im Arbeitsleben.

Das führt dazu, dass finanziell der Gürtel enger geschnallt werden muss. Doch es gibt verschiedene Ecken, um zu sparen und die Rente aufzustocken. Alle Infos dafür findest du hier.

Rente: Hier sparen Rentner besonders

Viele sind bei Eintritt der Rente enttäuscht, dass sie weniger erhalten, als sie eigentlich verdient haben. Aber es gibt noch immer viele Möglichkeiten, um bei Freizeitaktivitäten oder (Nah)verkehr Geld zurückzulegen. Kulturell lässt sich bei Museen, Theater oder Opernhäusern sparen. Denn diese bieten oft Rabatte für Rentner an. Auch manche Kinos bieten günstigere Tickets an. Andere Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Tierparks locken häufig mit günstigeren Tarifen für Rentner.

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kann viel Geld zurückgelegt werden. Dafür bietet die Deutsche Bahn einige Angebote für über 65-Jährige an. Beispielsweise gibt es den „Super Sparpreis Senioren“ oder auch die günstige Senioren BahnCard für 38,90 Euro (2. Klasse, BahnCard 25) oder 122 Euro (2. Klasse, BahnCard 50).

Rente: Neue Erhöhung für 2024

Wer sich im Alter weiterbilden möchte, kann auch in öffentlichen Einrichtungen sparen. In Bibliotheken oder Volkshochschulen gibt es oftmals Ermäßigungen für Rentner. Thermen und Schwimmbäder sind bei Rentnern ebenfalls beliebt. Auch diese bieten oft vergünstigte Eintrittspreise an.

Dazu interessant:

Trotz Spartipps fiebert man bereits der nächsten Rentenerhöhung entgegen. Und die kommt früher als gedacht. Denn bereits jetzt steht fest: Die Renten werden schon im Sommer kräftig steigen! Dementsprechend geht es im Westen um 4,39 Prozent hoch, im Osten sind es sogar 5,86 Prozent.