Rente: Immer mehr Rentner wagen in ihrem Ruhestand diesen heftigen Schritt

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, darf seinen Job nach vielen Jahren endlich an den Nagel hängen und in die wohlverdiente Rente gehen. Für viele Menschen stellt sich dann die Frage: Wie verbringe ich meinen Ruhestand?

Bei einigen Rentnern ist diese Frage (leider) sehr schnell beantwortet. Sie kommen mit ihrer kleinen Rente kaum über die Runden und müssen sich daher etwas hinzuverdienen (hier mehr dazu).

Rente führt Menschen zu gewagtem Schritt

Doch viele Rentner können auf etwas Erspartes zurückgreifen. Und immer mehr von ihnen wagen mittlerweile einen großen Schritt: Sie verbringen ihren Ruhestand im Ausland.

Für diesen Schritt gibt es einige gute Gründe. Das Leben im Ausland kann für Senioren viele Vorteile mit sich bringen:

Miete und Nebenkosten sind speziell in Ost- und Südeuropa deutlich günstiger.

Das Klima ist am Mittelmeer oder in den Bergen wesentlich angenehmer.

Die Betreuung in Seniorenheimen ist in vielen Ländern besser und günstiger als in Deutschland.

Medikamente sind im Ausland oft billiger.

Rund 250.000 Menschen empfangen ihre Rente bereits im Ausland – Tendenz steigend. Vor zehn Jahren waren es noch rund 150.000. Umfragen zufolge kann sich mittlerweile jeder Fünfte Mensch in der Altersgruppe ab 60 Jahren sehr gut vorstellen, nach dem Ende der Erwerbstätigkeit einen neuen Lebensabschnitt im Ausland zu verbringen.

Die beliebtesten Ziele in der Rente

Und wohin wandern Rentnern am liebsten aus? Die bevorzugten Auswanderungsziele sind ein bunter Mix und haben unterschiedliche Gründe. Das ist die Top-5 der beliebtesten Auswanderungsziele deutscher Rentner:

Platz 1: Schweiz

Platz 2: USA

Platz 3: Österreich

Platz 4: Spanien

Platz 5: Frankreich

Die Schweiz und Österreich stehen vermutlich auch deswegen so weit oben im Ranking, weil Rentner in diesen Ländern keine Sprachbarrieren zu befürchten haben. Auch das malerische Alpen-Panorama spielt hier sicher eine Rolle.

Spanien und Frankreich zählen zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Deutschen. Viele Rentner haben in bestimmten Regionen dieser Länder vermutlich schon häufiger ihren Urlaub verbracht. Dadurch sind sie mit den Regionen vertraut, und der Umzug dorthin fühlt sich nicht mehr so riskant an. Besonders beliebt sind dort sicher die Regionen im Mittelmeer-Raum.

Reicht die Rente zum Auswandern?

Doch solch ein Umzug ins Ausland ist nicht ganz günstig – vor allem dann, wenn große Teile des Hausstandes aus Deutschland mitgenommen werden sollen. Auch das Leben im Ausland kann unter Umständen teurer sein. So zieht es zum Beispiel viele Rentner in die USA, wo die Kosten unter anderem für Medikamente deutlich über denen in Deutschland liegen.

Daher sollte das Auswandern gut überlegt sein. Wer eine enorm hohe Rente bezieht oder während seiner Erwerbstätigkeit einiges beiseite gelegt hat, kann sich den Ruhestand im Ausland wohl problemlos leisten. Alle anderen Rentner werden vermutlich stattdessen eine kleine Finanzspritze brauchen.