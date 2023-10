Rente erst mit über 70? Mit diesem Modell könnten Deutsche noch länger arbeiten

Das Eintrittsalter zur Rente steigt Schritt für Schritt auf 67. In wenigen Jahren könnte aber schon der Ruhestand erst mit 70 Jahren winken. Die Forderung danach wird zumindest immer lauter.

In anderen Ländern wie Japan ist das Arbeiten bis ins hohe Alter bereits gang und gäbe. Auch in Deutschland könnte der japanische Weg beschritten werden.

Rente: Japan-System bald hier?

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, will das Eintrittsalter zur Rente auf 70 anheben. „Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht“, sagte Wolf schon 2022 den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir werden länger und mehr arbeiten müssen.“

+++ Dazu interessant: Rente: Habeck schlägt einfallsreichen Deal vor – bis zu 9.285 Euro sind für dich drin +++

Um Menschen das Arbeiten weiterhin schmackhaft zu machen, hat die japanische Regierung zum Beispiel vorgesorgt. Während der Corona-Pandemie wurden Anreize für Unternehmen geschaffen, um Mitarbeiter bis zum 70. Lebensjahr zu beschäftigen. Zwar steigt dort das Eintrittsalter auf 65, doch drei Viertel der Japaner möchten selber arbeiten bis zum 70. Lebensjahr.

Hohes Ansehen durch viel Arbeit

In Japan gibt es generell viele Anreize, möglichst lange zu arbeiten. Personen, die bis ins hohe Alter berufstätig sind, genießen dort hohes Ansehen in der Gesellschaft. Andererseits ist die Rentenversorgung in Japan eher bescheiden. Dort erhalten Rentner hingegen nur 32,4 Prozent ihrer durchschnittlichen Gehälter als Altersrente. Und das trotz der erheblichen Kosten, insbesondere für Mieten in japanischen Großstädten. In Deutschland liegt das Rentniveau aktuell bei 48 Prozent.

Mehr News:

Japan hat allerdings den höchsten Anteil an älteren Menschen weltweit. Im September 2023 waren etwa zehn Prozent der Bevölkerung mindestens 80 Jahre alt. Knapp 30 Prozent waren zumindest 65 Jahre alt. Die japanische Regierung sorgt sich darum, dass die Wirtschaft einbüßen muss, wenn immer mehr Menschen früher in den Ruhestand gehen.