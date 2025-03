Rente: Starker Aufschlag – so viel mehr gibt’s für dich ab Juli 2025

Wieder ein satter Zuschlag auf die Rente! Auch im Sommer 2025 gibt es eine spürbare Erhöhung der Auszahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner dürfen sich über ein Plus von 3,74 Prozent freuen. Was das konkret für dich und deine Brutto-Rente bedeutet, liest du hier.

Das verkündete Arbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag (6. März). Alle Details zur Anpassung und auch der Vergleich zur derzeitigen Inflation.

Mehr Geld für Rentner: „Stärkt die Kaufkraft“

Zufrieden machte der SPD-Minister gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ klar: „Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer Rentenanpassung, die die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner stärken.“ Weiter erklärte Heil: „Stabile Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben.“

Tatsächlich ist es die vierte deutliche Renten-Erhöhung in Serie. Im vergangenen Jahr stiegen die Altersbezüge um 4,57 Prozent. Die stärkste Anpassung gab es in der jüngsten Vergangenheit 2022, als es um 5,35 Prozent (West) bzw. 6,12 Prozent (Ost) nach oben ging.

Doch was bedeutet das Plus konkret für deine Brutto-Rente ab Sommer 2025? Wir zeigen es dir an Rechenbeispielen.

Rentenanpassung: So viel mehr Rente hast du ab Juli 2025

Brutto-Rente bisher Zuschlag ab Juli 800 29,92 Euro 900 33,66 Euro 1.000 37,40 Euro 1.100 41,14 Euro 1.200 44,88 Euro 1.300 48,62 Euro 1.400 52,36 Euro 1.500 55,61 Euro 1.600 59,84 Euro 1.700 63,58 Euro 1.800 67,32 Euro 1.900 71,06 Euro 2.000 74,80 Euro Rentenanpassung: 3,74 Prozent, eigenen Berechnung

Positive Nachrichten also für die Menschen in Rente. Zumal die Inflation aktuell bei moderaten +2,3 Prozent zum Vorjahresmonat liegt (Februar). Lebensmittel haben sogar nur eine Preissteigerung von derzeit +0,8 Prozent.

Damit ist ab Sommer für viele Seniorinnen und Senioren etwas mehr drin beim Einkauf im Supermarkt.