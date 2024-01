Neuer Rivale für Putin: Russen stehen in Eiseskälte Schlange für Kriegsgegner

Überraschend großer Zuspruch für einen liberalen Oppositionspolitiker: Wird „Friedenskandidat“ Boris Nadeschdin für Wladimir Putin ein unangenehmer Gegner?

Die potenzielle Präsidentschaftskandidatur (Wahl am 15.-17. März)v0n Nadeschdin für Aufsehen. Der ausgesprochene Kriegsgegner hat innerhalb kurzer Zeit eine bemerkenswerte Anzahl an Unterschriften gesammelt.

Menschen stehen in eisiger Kälte Schlange für Putin-Gegner

Die Unterstützer des Oppositionspolitikers Boris Nadeschdin sammeln fleißig Unterschriften. „Wir sammeln derzeit etwa 15.000 Unterschriften pro Tag“, erklärte Nadeschdin auf dem Youtube-Kanal Chodorkowski Live. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeugen von langen Schlangen unterstützender Bürger.

Obwohl bereits über 100.000 Personen ihre Unterstützung ausdrückten, fordert die Zentrale Wahlkommission 105.000 Unterschriften bis zum 25. Januar. Ein Problem hierbei ist, dass aus einer Region maximal 2.500 Unterschriften anerkannt werden.

Vor allem in Großstädten viel Unterstützung für Nadeschdin

In Großstädten in Russland wie Moskau und St. Petersburg findet Nadeschdin überproportional viele Unterstützer. Doch auch in anderen Regionen des weiten Landes, wie Jekaterinburg, Krasnodar und Petrosawodsk, formen sich Schlangen, um den liberalen Politiker zu unterstützen. Selbst russische Emigranten tragen mit ihren Unterschriften bei.

Der Prozess wird jedoch durch Störungen getrübt. Polizeiliche Maßnahmen gegen Wahlhelfer in verschiedenen Städten erschweren die Situation.

Eine andere Bewerberin wurde gar nicht zugelassen

Oftmals werden gegen Oppositionelle vor Wahlen Vorwürfe fehlerhafter Unterschriften erhoben und ihnen somit die Kandidatur verwehrt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Journalistin Jekaterina Dunzowa, deren Kandidatur vor der offiziellen Registrierung zurückgewiesen wurde.

Putin hatte im Dezember seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit als Präsident angekündigt. Seine Wiederwahl gilt als sicher.

