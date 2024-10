Putins Untergang: Was passiert, wenn seine Macht verfällt? „Gewalt und Chaos“

Schon zweieinhalb Jahre läuft Putins blutiger Ukraine-Krieg. Dass der Krieg so lange läuft, hätte der Kreml-Tyrann wohl selbst nicht gedacht. Doch irgendwann wird er dennoch zu Ende gehen. Wird Putin dann an der Macht bleiben oder sogar gestürzt werden?

Putin: Wie lange hält seine Macht an?

Was passiert, wenn Russenpräsident Wladimir Putin seine Macht verliert? Nach dem Politologen und Autor Jens Siegert gäbe es dafür ein Krisenszenario. Darin „würde Putin aufgrund gesellschaftlicher Proteste abtreten. Die neuen Machthaber würden versuchen, das Verhältnis zum Westen zu verbessern. Es käme zu einer demokratischen Öffnung“, erklärt er im Interview mit „Welt“.

Doch es gibt auch noch ein Umsturzszenario. Dabei „würde Putin oder sein Nachfolger gestürzt werden, das Land würde in Gewalt und Chaos fallen. Ob der Ukraine-Krieg dann weitergehen würde, ist schwer zu sagen“. Fest stehe aber, dass der Kreml-Chef mit seinen 72 Jahren nicht ewig an der Macht bleiben kann. Dann biete sich die Chance, dass sich in Russland etwas zum Besseren verändern könnte.

Mehrheit für Ukraine-Krieg

Ob Putin tatsächlich gestürzt wird oder durch sein hohes Alter aufhört, bleibt fraglich. Teile der russischen politischen Elite sind gegen den Krieg in der Ukraine, dagegen unterstützen ihn laut einer Umfrage drei Viertel der Russen.

Die Umstellung auf die Kriegswirtschaft hat nämlich zu einem relativ hohen Wirtschaftswachstum geführt. Gründe dafür sind ein erheblicher Arbeitskräftemangel und hohe Löhne bei den Rüstungsbetrieben, erläutert Siegert weiter bei „Welt“.

Die Zustimmung für den Krieg wird wohl auch vorerst nicht abfallen. Die wirtschaftliche Situation in Russland hilft dabei, diesen Krieg zu rechtfertigen, so Siegert. Obendrauf betone die Russenpropaganda, dass der Westen viel Geld ausgibt, um der Ukraine zu helfen. Das führe wiederum zu fehlendem Wachstum und Arbeitslosigkeit in den Geberstaaten.