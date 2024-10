Wegen Putin: Ukraine-Ehepaar flüchtet im Winter nach Deutschland – „Wir erwarten einen Kollaps“

Gibt es zum Winter eine neue große Flüchtlingswelle aus der Ukraine, die auch Deutschland erreichen wird? Experten halten das für möglich, weil Putins Streitkräfte gezielt gegen die Energieversorgung des Landes vorgehen und somit die Lebensbedingungen erheblich verschlechtern.

Unsere Redaktion hat mit dem Ehepaar Aziz (61) und Swetlana (57) gesprochen. Sie stammen aus der Millionenstadt Dnipro in der zentralöstlichen Ukraine. Erst vor wenigen Tagen wurden dort drei Menschen bei einem russischen Raketenangriff getötet, viele weitere verletzt.

Flucht nach Deutschland: „Regierung sagt schwierigen Winter vorher“

Doch es ist nicht primär die Sorge vor Putins Raketen, die das Ehepaar dazu bewegt, die Wintermonate fern der Heimat zu verbringen. Es ist vielmehr die bittere Kälte. „Unsere Regierung hat uns Ukrainern einen schwierigen Winter vorhergesagt“, berichtet der 61-jährige Aziz. „Die Winter in der Ukraine sind in der Regel sehr kalt. Da viele Kraftwerke durch die russischen Angreifer stark beschädigt wurden, entsteht ein Defizit in der Produktion von Strom.“

„Es ist ein großes Problem, dass wir im Winter nicht ausreichend Energie haben. Die Regierung bereitet die Bevölkerung darauf vor, den Strom für zwölf Stunden pro Tag abzuschalten“, ergänzt seine Frau Swetlana.

Putins hinterhältige Kriegstaktik: Stromausfälle in der Ukraine

Die tiefen Minusgrade in der Ukraine könnten auch viele andere Menschen dazu bewegen, das Land zu verlassen. Aziz berichtet: „Viele Haushalte heizen zusätzlich in den Wohnungen mit elektrischen Heizungen. Dadurch steigt der Strombedarf noch einmal

überdurchschnittlich an.“ Zum Kochen werden fast ausschließlich Elektro-Herde benutzt und auch das heiße Wasser kommt durch einen elektrischen Boiler im Bad. Ohne Strom geht nichts!

Schon jetzt werde in einzelnen Stadtgebieten zeitweise immer wieder der Strom abgestellt. Und die Situation könnte sich noch verschlechtern! „Da der Krieg auch weiterhin andauert, haben wir keine Sicherheit, dass nicht noch mehr Kraftwerke bombardiert und beschädigt werden“, befürchtet der Ukrainer. Er erwartet sogar „einen Kollaps der Energieversorgung“ in den kommenden Monaten.

Deswegen flüchtet das Ehepaar, zusammen mit Swetlanas Mutter, zu Verwandten nach Deutschland. „Das geht natürlich nur, wenn man sich das auch leisten kann“, schränkt der 61-Jährige ein. Swetlana wirkt erleichtert mit Blick auf die kommenden Monate. Sie fühle sich in Deutschland sicherer als in der von Putins Terror geplagten Ukraine. „Ich kann mich dort Tag und Nacht frei bewegen“, sagt sie.