Mann will Putin-Soldat werden – sofort verpasst ihm seine Mutter einen Schlag

Kreml-Herrscher Wladimir Putin gehen für seinen Ukraine-Krieg die Soldaten aus. Deswegen versucht er, wehrfähige Russen mit Geld an die Front zu locken. Auch ein junger Mann möchte sich darum für den Krieg einschreiben lassen, doch seine Mutter redet ihm schnell ins Gewissen.

Noch immer toben Putins Soldaten in der Ukraine. Die Russen-Invasion hat bisher viele Opfer an der Front gefordert. So spricht die Ukraine hingegen von mindestens 500.000 schwer verwundeten oder getöteten russischen Soldaten. Laut den russischen Nachrichtenagenturen Mediazona und Meduza habe Putin bis Ende Juni etwa 120.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn verloren.

Doch langsam gehen dem Kreml-Chef die Soldaten aus. Um mehr Männer an die Front zu sammeln, lockt er nun mit satten Boni. Wer sich freiwillig für die russischen Streitkräfte meldet, darf sich auf 700.000 Rubel Sofortprämie freuen. Das sind umgerechnet circa 7000 Euro. Dazu habe Putin ein Dekret erlassen, wodurch Familien von in der Ukraine getöteten Soldaten bis zu fünf Millionen Rubel an Entschädigung bekommen sollen. Umgerechnet wären das etwa 50.000 Euro.

Mutter redet Sohn Kriegsidee aus

Ein junger Mann will auf Putins unmoralisches Angebot eingehen. „Ich gehe in den Krieg“, erzählt er seiner Familie im Auto. Doch seine Mutter greift schnell ein und schlägt ihm die Idee wortwörtlich aus dem Kopf. „Kein Krieg für dich!“, mahnt sie und gibt dem jungen Mann einen Klaps.

„Ich werde damit Geld machen“, sagt er. Doch auch die Frau neben ihm watscht seine Idee weiter ab. „Wir brauchen dieses Geld nicht“, macht sie klar. „Wir nehmen dieses Geld nicht an“, sagt seine Mutter und beendet die Diskussion mit ihrem Sohn.

Für den jungen Russen dürfte es wohl die bessere Entscheidung gewesen sein, auf Putins Krieg zu verzichten. Denn es gibt Hinweise, dass die Summen nicht in allen Fällen vollständig an die Angehörigen ausgezahlt werden. Demnach verschweigt das russische Regime offenbar Soldaten-Familien, dass ihre Angehörigen im Krieg gefallen sind. Auch wir berichteten darüber.