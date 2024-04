Putin verspricht jetzt Frieden für Osteuropa – dieses Video ist ein Hohn

Seit dem Einmarsch in die Ukraine sind auch andere Länder in Alarmbereitschaft, dass Wladimir Putin seine Truppen dorthin schicken will. Unser Nachbarland Polen hat für diesen Fall schon konkrete Vorbereitungsschritte eingeleitet.

In einem Video versucht Putin aber nun klarzumachen, dass ein russischer Angriff auf Länder wie Polen „Unsinn“ sei. Doch auf seine Worte sollte man sich nicht allzu sehr verlassen. Das macht ein Paradebeispiel ziemlich deutlich.

++ Dazu interessant: Wagenknecht schachmatt! Sie verstrickt sich in Interview in totalen Putin-Widerspruch ++

Putin spricht über weitere Angriffe

Schon seit zwei Jahren läuft der Ukraine-Krieg, ausgelöst durch Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Andere Länder wie Polen oder Tschechien wappnen sich ebenso für einen Angriff der russischen Truppen, wie wir berichteten. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte schon im Februar in einem Interview mit dem Polnischen „Super Express“, dass das Land schon konkrete Vorbereitungsschritte eingeleitet habe.

Jetzt hat sich Putin selbst zu den Angriffsvorwürfen geäußert. „Es ist völliger Unsinn zu glauben, dass Russland andere Länder angreifen könnte – Polen, die baltischen Staaten, man macht den Tschechen Angst. Das ist einfach Unsinn“, erzählt der Russen-Präsident in einem Video der russischen Botschaft auf X. „Das ist eine weitere Methode, die eigene Bevölkerung zu betrügen, von den Menschen zusätzliche Ausgaben zu verlangen, sie dazu zu bringen, diese Last auf ihre Schultern zu nehmen.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lügt der Russen-Präsident?

Doch man darf zweifeln, ob man Putins Worten wirklich Glauben schenken darf. Klares Beispiel dafür: die Ukraine. Noch im November 2021 warf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Vereinigten Staaten vor, eine „Hysterie“ über eine russische Invasion in der Ukraine zu schüren. Damals warfen westliche Länder Moskau einen Truppenaufmarsch in der Nähe des ehemaligen Sowjetlandes vor, berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“.

Mehr News:

„Diejenigen, die ihre Streitkräfte aus dem Ausland mitgebracht haben, beschuldigen uns ungewöhnlicher militärischer Aktivitäten auf unserem eigenen Territorium. Das heißt, die Vereinigten Staaten“, so der Sprecher weiter. Seine Äußerungen kamen zu einem Zeitpunkt, an dem westliche Länder wie die USA Alarm wegen russischer Militäraktivitäten in der Nähe der Ukraine schlugen. Wenige Monate später wurde der Albtraum für die Ukraine schließlich wahr…