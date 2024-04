Irrer Putin-Plan! Mit dieser Strategie soll Russen-Reich auf 600 Millionen Menschen anwachsen

Durch einen Sieg im Ukraine-Krieg will Wladimir Putin sein russisches Reich vergrößern. Jetzt enthüllt ein Dokument weitere Pläne des Kreml-Herrschers.

Demnach soll die Bevölkerung in Russland massiv ansteigen – von 144 Millionen Menschen auf unglaubliche 600 Millionen.

Putins Plan für die Ukraine

Die Russisch-Orthodoxe Kirche hat ein neues Strategie-Papier zur Zukunft Russlands veröffentlicht. Demnach ist der Ukraine-Krieg ein „heiliger Krieg“ der Russen, wie die „Bild“ berichtet. Dieser sei laut Dokument „eine neue Etappe des nationalen Befreiungskampfes des russischen Volkes gegen das verbrecherische Kiewer Regime und den dahinter stehenden kollektiven Westen“. Angeführt wird der Putin-Plan durch den russischen Geistlichen Kyrill, ein ehemaliger KGB-Agent.

Ziel des Ukraine-Kriegs ist es laut Dokument, dass „das gesamte Gebiet der modernen Ukraine in die Zone des ausschließlichen Einflusses Russlands fallen“ soll. Nicht nur der Donbass soll an Moskau gehen, sondern das ganze Land. Nach der Übernahme sollen die Ukrainer nie wieder selbst entscheiden können, von wem sie regiert werden.

Russen-Reich soll auf 600 Millionen Menschen ansteigen

Doch der Ukraine-Krieg ist wohl nur der Anfang. Das Hauptziel nach der Ukraine-Übernahme verfolge „die Wiederherstellung der Einheit des russischen Volkes“. Dabei sollen Russen, die auch in anderen Ländern leben, sich Russland anschließen. „Russland muss zu einem Zufluchtsort für alle Landsleute in der Welt werden, die unter dem Ansturm des westlichen Globalismus, unter Kriegen und Diskriminierung leiden“, so die Begründung für den irren Plan.

Putins Reich soll sich nämlich massiv vergrößern. Aktuell erlebe Russland nämlich eine „demografische Katastrophe“. Die Einwohnerzahl sinkt also stetig weiter. Die Russen sollen sich dementsprechend vermehren. Von aktuell 144 Millionen Einwohner soll die Zahl der Russen in wenigen Generationen auf unglaubliche 600 Millionen Menschen ansteigen.