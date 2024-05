Putin: Sein wichtigster Minister spricht plötzlich über Friedensdeal mit Ukraine

Wann gibt es einen Friedensvertrag oder zumindestens einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine? Und will Putin überhaupt Frieden? Der Westen geht nicht davon aus, dass Putin aktuell verhandlungsbereit ist, sondern weitere Erfolge auf den Schlachtfeldern anstrebt.

Doch nun sickert durch, dass der wichtigste Minister des Kreml-Herrschers in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Verhandlungsbereitschaft angedeutet hat!

Ist Russland bereit für Verhandlungen?

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat nach langem Schweigen wieder mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu telefoniert. Der Anruf ging von Shoigu aus.

Der Putin-Vertraute sprach dabei laut Informationen der russischen Regierung auch über ein mögliches Ende des Krieges. Demnach hätten Schoigu und Lecornu in dem Telefonat „Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine festgestellt“. Mögliche künftige Verhandlungen könnten auf einem Vorschlag bauen, der während der russisch-ukrainischen Gespräche in Istanbul im März 2022, also kurz nach der Invasion der Putin-Truppen, diskutiert wurden.

Das französische Verteidigungsministerium dementiert diese Wiedergabe des Gesprächsinhaltes allerdings.

Putin will Ukraine als neutralen Staat

Die Verhandlungen wurden im Frühjahr 2022 schnell abgebrochen. In ihnen soll es zentral um die russische Forderung gegangen sein, dass die Ukraine ein neutraler Staat wird, ohne Beitritt zur NATO.

Die westlichen Verbündeten der Ukraine haben immer wieder betont, dass nicht über deren Köpfe hinweg verhandelt wird. Das Land hat ein Selbstbestimmungsrecht. Auch darüber, ob es sich zum Westen hin orientieren möchte, durch Anträge für Mitgliedschaften in NATO und EU. Auch gegen den Willen Putins.