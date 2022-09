Putin ordnet Teilmobilmachung an – Nächste Eskalationsstufe: „Wir bluffen nicht“

Es ist die Ausweitung des Ukraine-Krieges: Der durch die ukrainische Gegenoffensive in die Defensive gedrängte Kreml-Herrscher Wladimir Putin will zurückschlagen.

Putin ordnete in einer Fernsehansprache die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte an. Aus der angeblichen militärischen Spezialoperation, wie der Ukraine-Kriegs offiziell vom Kreml genannt wurde, ist nun auch offiziell ein Krieg geworden.

Wladimir Putin: Nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg Foto: IMAGO / SNA

Putin erklärte, dass die Teilmobilisierung noch an diesem Mittwoch beginne. Er drohte in seiner Ansprache: „Russland wird alle seine verfügbaren Mittel einsetzen, um das Land zu verteidigen. Wir bluffen nicht.“

Putin will weitere Gebiete in der Ukraine annektieren – um Gegenoffensive auszubremsen?

Weiter kündigte Putin in der Fernsehansprache an, die Annexion ukrainischer Gebiete anzustreben. Mit Scheinreferenden in den militärisch besetzen Gebieten soll dies in die Wege geleitet werden. „Die Entscheidung, die die Mehrheit der Bürger in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in den Gebieten Cherson und Saporischschja treffen, unterstützen wir“, so Putin.

Neben den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine werden auch die von Putins Truppen besetzten Gebiete Cherson und Saporischschja im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Die angeblich demokratischen Referenden vom 23. bis 27. September abgehalten werden.

Die Gebiete dürften dann dem russischen Territorium zugerechnet werden, so dass Angriffe der Ukraine zur Befreiung der besetzen Gebiete vom Kreml als Angriff auf Russlands selbst gewertet werden könnten.