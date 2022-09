Putin: Wie bei Kreuzzug im Mittelalter – Kirchenfürst lockt Soldaten an die Front

Wladimir Putin schafft sich Nachschub für die Front heran – wie es scheint, mit allen Mitteln. Immer neue erschütternde Details und Videos tauchen zur Teilmobilmachung in Russland auf.

Der Kreml-Spitze ist dabei offensichtlich egal, welche Überlebenschancen einzelne Individuen im bewaffneten Kampf in der Ukraine haben. Nun wurde erneut die orthodoxe Kirche für die politischen Ziele des Putin-Regimes eingespannt.

Kirchenfürst trommelt für Putin: Russen-Soldaten würden Sünden vergeben

In seiner Predigt am Sonntag behauptet der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, also der oberste Kirchenfürst, dass jene Soldaten, die im Ukraine-Krieg für Russland fallen, von allen Sünden befreit seien.

„Die Kirche ist sich bewusst, dass, wenn jemand aus Pflichtgefühl, der Notwendigkeit, einen Eid zu erfüllen, seiner Berufung treu bleibt und im Militärdienst stirbt, er zweifellos eine Tat begeht, die gleichbedeutend mit einem Opfergang ist. Er opfert sich für andere auf“, so Patriarch Kirill. „Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer alle Sünden wegwäscht, die eine Person begangen hat.“ Rhetorik wie bei den Kreuzzügen im Mittelalter!

Kreml-Herrscher und Patriarch Kirill: Verbündete im Ukraine-Krieg. Foto: IMAGO / SNA, IMAGO / Russian Look

Doch wer wird da fallen in der Ukraine? Offenbar rekrutiert Moskau seine Truppen vor allem bei den ethnischen Minderheiten in den Außenbereichen des Landes. Und während Experten am Anfang noch davon ausgingen, dass sie erst in Monaten kampfbereit sein werden, weil sie zunächst trainiert würden, gibt es neue erschreckende Meldungen.

Offenbar sollen die nun mobilisierten Kräfte möglichst direkt die großen Lücken an den Frontlinien in der Ukraine stopfen. Laut einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums sowie nach Recherchen von „Kyiv Independent“ werden die Rekruten ohne oder nur mit rascher Schulung sofort an die Front geschickt. Ein Grund dafür sei demnach, dass es an Ausbildern mangele und die Teilmobilmachung überstürzt angelaufen sei.

Teilmobilmachung in Russland: Videos zeigen sturzbetrunkene Rekruten

Weiter gibt es Berichte, dass die Rekruten an den Kasernen stark alkoholisiert aus den Bussen steigen und möglicherweise sogar absichtlich betrunken gemacht werden. Mehrere Videos im Netz zeigen sturzbetrunkene Männer, die sich teilweise aggressiv verhalten.

Insgesamt ergibt sich ein ziemlich verheerendes und chaotisches Bild der von Putin befohlenen Teilmobilmachung in Russland.