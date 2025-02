Wladimir Putin hat sein Ziel in der Ukraine um Längen verfehlt. Der Kreml-Chef wollte das Land innerhalb von wenigen Tagen gänzlich einnehmen. Aus diesem Vorhaben sind inzwischen (Stand 7. Februar) 1079 Tage geworden. Von einer Einnahme ist man unterdessen noch meilenweit entfernt, der Frontverlauf ist sowohl auf ukrainischem als auch auf russischem Territorium verhärtet.

Die Stimmung von Putin und seinen Gefolgsleuten wird zusätzlich durch die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Beschaffung von neuen Ressourcen getrübt. Regelmäßig ist von defekter militärischer Infrastruktur und Beschaffungsschwierigkeiten zu lesen.

Putin: Esel im Kampf gegen Infrastruktur-Probleme

Zu letzterem Punkt scheint es eine neue, kuriose Entwicklung zu geben. Mehrere russische Militärblogger berichten, dass die Putin-Truppen in der Ukraine im Zuge der Nachschubtransporte jetzt auf Esel setzen. Auf dem Telegram-Kanal „Zhyvov Z“ wird berichtet, dass einer Einheit ein Esel als „Transportmittel“ zugeteilt wurde.

„Die Jungs in einem der Gebiete bekamen einen Esel für die Logistik. Einen echten Esel. Einen Esel, wie er für das Militär vorgesehen ist“, kommentierte der Kanal ein Foto, dass einen uniformierten Soldaten auf einem Esel zeigt. „Die gaben uns einen Esel! Der ist jetzt bei der Logistik-Truppe“, zitiert Watson einen Blogger, dessen Stimme auf einem Video zu hören ist.

„Manche Leute lachen, wenn sie dieses Transportmittel in einem Stall einer der Einheiten sehen. Was soll ich sagen, wenn man die Jungs an der Front ablösen muss. Da trägt man dann alles auf dem Rücken“, so der Putin-Propagandist und Soldat Michail Polynkow. Laut Blogger Kirill Fedorow hätte das Putin unterstelle Verteidigungsministerium die Lasttiere für die Versorgung an der Font explizit bereitgestellt. „Den Kämpfern wurde ein Esel gegeben, um Munition an die Front zu bringen. Was haben Sie erwartet? Fahrzeuge sind heutzutage Mangelware“, schrieb er.