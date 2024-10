Deutschland beliefert Putin-Armee – trotz Sanktionen

Im Krieg von Putin gegen die Ukraine hat Deutschland schnell Stellung bezogen. Ungebrochen steht man an der Seite von Kiew, mit Paketen in Höhe von 14,7 Milliarden Euro ist die Bundesregierung der zweitgrößte staatliche Unterstützer. Gegen Russland verhängte man umgehend nach dem Einmarsch harte Sanktionen. Beispielsweise wurden alle Importe, die militärisch genutzt werden können, gestrichen – so zumindest der Plan.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Putin-Propaganda ein voller Erfolg: Russen sehen Deutschland als Feind +++

Eine jetzt veröffentlichte Recherche des SWR zeigt jedoch, dass Deutschland im zurückliegenden Jahr über 300 Maschinen an Putin lieferte. Jene können für die Produktion von Munition und Fahrzeugteilen genutzt werden. Die Informationen stammen aus russischen Zollunterlagen, welche dem Sender vorliegen.

Putin erbaut Infrastruktur mit deutschen Maschinen

Konkret soll es sich um Industriemaschinen, sogenannte CNC-Maschinen, handeln. Sie sind vollautomatisiert und mittels Steuerungstechnik in der Lage, unterschiedlichste Werkstücke sehr präzise herzustellen. Putin kann diese Maschinen zugunsten seiner militärischen Infrastruktur beziehungsweise dessen Reparatur nutzen, unter anderem durch das Zuschneiden von Stahl oder Schweißarbeiten.

„Mit computergestützten CNC-Maschinen können sie viel schneller und präziser produzieren, was gerade im Waffenbereich äußerst wichtig ist. Dadurch können sie letztendlich noch tödlichere Waffen herstellen. Und Deutschland ist Marktführer bei der Produktion dieser Maschinen mit einem Anteil von bis zu 30 Prozent in Russland“, sagte Olena Yurchenko vom Economic Security Council of Ukraine dem SWR. Sie geht davon aus, dass 80 Prozent der CNC-Maschinen in Russland für militärische Arbeiten eingesetzt werden.

Mehr Themen für dich:

Die investigative Nachforschung hat ergeben, dass die russischen Firmen wie Parsek, Kamaz, NIR oder Industrial Solutions die deutschen Anlagen verwenden. Sie alle beliefern die russische Armee mit Motoren und anderen Fahrzeugteilen sowie mit Raketen. Es wurden über 30 deutsche Hersteller identifiziert, die ihre Produkte 2023 gen Russland schickten. Die meisten Lieferrouten führten über die Türkei.