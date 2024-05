Putin präsentiert Leopard-Panzer – Deutsche reist extra hin und macht Propaganda mit

Vor über zwei Jahren fällt Putins-Armee in der Ukraine ein und macht Europa von heute auf morgen zum Kriegsschauplatz. Zehntausende Menschen haben laut der UN ihr Leben verloren. Der Ukraine fehlt es für die Verteidigung der Front vor allem an Munition und Maschinen.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Putin wird Angriffe ausweiten – Selenskyj: „Wir stehen gerade vor einer neuen Phase des Krieges“ +++

Das hat zwei Gründe: Zum einen beklagt die Ukraine den fehlenden Nachschub aus dem Westen. Zum anderen zerstört Putins Armee regelmäßig Transportfahrzeuge, Haubitzen und Panzer.

Putin macht deutschen Leopard-Panzer zur Trophäe

Diese werden aber nicht abgebrannt auf dem Schlachtfeld zurückgelassen, sondern zu Propagandazwecken im eigenen Land als Trophäe ausgestellt und präsentiert. Besonders beliebt bei Putin sind die Modelle von den größten Unterstützern, auch aus Deutschland.

Im Moskauer „Park des Sieges“ hat Putin zum nationalen Osterfest gar eine ganze Ausstellung inszeniert, um den Russen den glorreichen Siegeszug seiner Streitkraft vorzugaukeln. Lupenreine Propaganda aus dem Lehrbuch.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Trophäen befindet sich auch ein zerstörter deutscher Leopard-Panzer. Alina Lipp, eine im russisch besetzten Gebiet lebende deutsche Bloggerin, nutzt die extravagante Präsentation, um ihrer prorussischen Propaganda Luft zu verschaffen.

„Es ist doch sehr traurig, dass in diesem speziellen Park, der zu Ehren des Sieges über den deutschen Faschismus gegründet wurde, wieder einmal deutsche frische Technik stehen muss. Ich möchte von Frau zu Frau ein Hallo ausrichten an die Kriegstreiberinnen Frau Strack-Zimmermann, Frau Baerbock, Frau Ursula von der Leyen. Sie mögen doch bitte einmal überdenken, ob sie wirklich so viel Geld zahlen möchten für die Straßendekoration Moskaus.“ Alina Lipp auf „X“

Viel Gegenwind für Verbreiten der Propaganda

Ihrer Meinung nach solle man das Geld lieber für Deutschland verwenden, wo es dringender benötigt werden würde. Anscheinend dringender, als Frieden in Europa zu schaffen. Während sie von offensichtlichen Putin-Anhängern als gute Journalistin gefeiert wird, erhält sie von den deutschen „X“-Usern viel Gegenwind.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Putin: Sein wichtigster Minister spricht plötzlich über Friedensdeal mit Ukraine +++

„Ich würde Frau Lipp wirklich nicht Journalistin nennen“, „ich verstehe nicht, wie man so nur sein kann und warum man diesen russischen Angriffskrieg so supported“ oder „Putins nützlicher Idiot“ ist in den Kommentarspalten zu lesen.

Mehr Themen für dich:

Eine solche Sichtweise auf den Krieg ist genau das, was der russische Präsident Putin hören, lesen und verbreitet haben möchte.