Putins marode Öltanker in deutscher Ostsee – wieso lassen wir uns diese Gefahr bieten?

Ungehindert verkehren seit 2022, der Invasion von Putins Truppen in der Ukraine, zum Teil rostige Öltanker über die deutsche Ostsee. Niemand hält sie auf, es gibt keine Sanktionen, die das unterbinden. Völlig unverständlich und ein Risiko ist das aus Sicht der Umweltschutzorganisation Greenpeace und Linken-Parteichef Jan van Aken. Wir haben beim Ministerium von Annalena Baerbock gefragt, wie das dort gesehen wird.

Den Auftakt machte eine Recherche von Greenpeace. Die Organisation zählt 192 marode Tanker, die seit 2022 weltweit russisches Öl transportieren. Eine Gefahr für die Umwelt! 171 von diesen Öltankern fuhren in den vergangenen zwei Jahren auch durch die deutsche Ostsee und das Seegebiet der Kadetrinne in der Mecklenburger Bucht.

Greenpeace sieht darin ein enormes Risiko und schlägt Alarm.

„Alle Tanker sind überaltert, viele weisen technische Mängel auf, haben zeitweise ihr automatisches Identifizierungssystem abgeschaltet oder Ladung auf See an andere Tanker übergeben – ein besonders riskantes Manöver. Bei einer Havarie in der Kadetrinne wäre die gesamte deutsche Ostseeküste in Gefahr. Alle Tanker sind unzureichend gegen die Folgen einer Ölpest versichert – für die Beseitigung von Schäden müssten die Steuerzahlenden aufkommen.“

Greenpeace in Publikation „Schattenflotte“