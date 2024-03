Verliert Putin an Rückhalt? Russen werfen nach Moskau-Terror Fragen auf

Über 130 Menschen ließen beim Moskau-Terror in der „Crocus City Hall“ ihr Leben. Schon seit Wochen haben die USA den Kreml vor einem möglichen Terrorangriff gewarnt. Doch Russen-Präsident Wladimir Putin ließen die Warnungen kalt.

Stattdessen versuchte der Kreml-Chef, es in Teilen der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Gleichzeitig fragt sich die russische Bevölkerung, wie so eine Bluttat überhaupt passieren konnte.

Putin machte Ukraine für Moskau-Terror verantwortlich

Nach dem Terroranschlag bei Moskau macht Russen-Präsident Wladimir Putin Islamisten dafür verantwortlich. „Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde, deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten bekämpft“, sagte Putin am Montagabend (25. März) bei der Aufarbeitung des Anschlags, bei dem über 130 Menschen ums Leben kamen.

Putin möchte jetzt herausfinden, wer der Auftraggeber dieses terroristischen Angriffs auf die Konzerthalle „Crocus City Hall“ ist. Auch wenn es keine Hinweise dafür gibt, dass die Islamisten oder gar die Terrormiliz IS einen Auftrag von einer anderen Macht bekommen haben.

Doch das ist Putin und dem Kreml offensichtlich egal. Sie nutzen weiterhin das Misstrauen gegenüber der westlichen Länder und der Ukraine, das die russische Propaganda seit vielen Jahren vorantreibt. Erst kurz nach dem Anschlag hatte Putin noch erklärt, dass die Attentäter auf dem Weg in die Ukraine seien.

Verliert der Kreml-Chef an Rückhalt?

Dabei zeichnet sich in Teilen der Bevölkerung ein anderes Bild als das, was Putin erzeugen will. Denn einige russische Bürgerinnen und Bürger fragen sich jetzt, warum die Geheim- und Sicherheitsdienste im Voraus nichts unternommen haben. „Um die Crocus(-Halle) herum sind eine Menge Polizei und Sicherheitskräfte. Keine Ahnung, wo die alle waren“, wundert sich ein junger Mann gegenüber der russischen News-Seite „Sota“.

Auch eine Frau fragt in dem kurzen Video-Ausschnitt: „Es ist sehr seltsam, dass so etwas passieren kann. Wer dort mit den ganzen Kameras nicht aufgepasst?“

In Washington sah man den IS-Angriff längst kommen. Schließlich hatte die USA vor dem Terroranschlag schon Wochen zuvor in Moskau gewarnt. Die Terror-Pläne wurden nun zur furchtbaren Realität.