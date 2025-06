Merz erteilt Putin und Trump eine kalte Abfuhr – „Er hat das Richtige getan“

Wird ausgerechnet Kriegstreiber Putin, der völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen ließ und mit dem Mullah-Regime verbündet ist, zum Friedensvermittler zwischen Israel und dem Iran? Der Kreml-Chef bringt sich dafür selbst ins Spiel – mit Unterstützung von Donald Trump. Doch Kanzler Friedrich Merz hält gar nichts von der Idee.

Sowieso begab sich Trump beim G7-Gipfel in Kanada auf Abwegen und zeigte wieder eine erstaunliche Offenheit für den russischen Präsidenten.

Putin als Friedensvermittler? Kanzler Merz reagiert kühl

Der US-Amerikaner wirbt für Putin als Vermittler im Nahost-Krieg. „Ich wäre offen dafür“, so Trump gegenüber dem TV-Sender ABC. In einem Telefonat hatten die beiden Präsidenten das Thema besprochen. „Wir hatten ein langes Gespräch darüber“, gab Trump preis.

Doch Bundeskanzler Merz kann sich damit nicht anfreunden. Bei einem Pressestatement auf dem G7-Gipfel erklärte er: „Ich sehe persönlich nicht, dass der russische Staatspräsident in diesem Konflikt eine vermittelnde Rolle spielen könnte. Es wäre gut, wenn Russland seinen Krieg in der Ukraine beendet.“ Er werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass der Kreml-Herrscher das alleine in der Hand hat. „Wenn Putin diesen Krieg beendet, dann hat er an dem Schauplatz der Welt, der uns zurzeit mit am meisten beschwert, das Notwendige und das Richtige getan.“

Trump schiebt wieder seinen eigenen Film

Doch noch mit einem weiteren Statement zu Putins Russland sorgte Trump für Irritationen beim G7-Gipfel in Kanada. „Die G7 war früher die G8. Barack Obama und ein gewisser Trudeau wollten Russland nicht dabeihaben, und ich würde sagen, das war ein Fehler. Denn ich glaube, es gäbe jetzt keinen Krieg, wenn Russland dabei wäre…“, so Trump.

Tatsächlich umfasste die Gruppe der größten Industriestaaten zwischen 1998 und 2014 auch Russland und nannte sich G8. Aufgrund der Annexion der Krim wurde Putins Land wieder ausgeschlossen. Die G7 versteht sich nicht nur als Bündnis der stärksten Industrienationen, sondern auch als Wertegemeinschaft für Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Deswegen ist beispielsweise, anders als bei der G20, die Volksrepublik China auch nicht Teil der mächtigen Gruppe.

Trump jedoch trauert – er hätte Putin gerne dabei bei den Gipfeln.