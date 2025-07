Putins Macht hängt am seidenen Faden –„Bruch im inneren Zirkel“

Wladimir Putin wird im Westen oft als allmächtiger Diktator gesehen. Doch das ist laut Marcel Dirsus ein Trugschluss. „Viele stellen sich Putin als autoritären Alleinherrscher vor, der völlig losgelöst von seinem Umfeld Entscheidungen trifft.“

„Aber so funktioniert Macht nie, nicht einmal in einer Diktatur“, erklärt der Autokratie-Experte Watson.de. Auch in Russland sei die Position des Kremls-Chefs abhängig von einem Netzwerk aus Geheimdienstlern, Beratern, Generälen – und teils Oligarchen. Diese sichern ihm den Machterhalt, solange sie selbst vom System profitieren.

Die größte Gefahr für Putin kommt von innen

Dirsus betont: „Die Eliten interessieren sich nicht primär für Putin als Person, sondern für das System, das ihnen Reichtum und Macht verschafft.“ Sollte dieses System ins Wanken geraten, etwa durch politische oder wirtschaftliche Schwäche, könnte sich das Blatt schnell wenden. Der persönliche Absturz des russischen Machthabers wäre dann nur eine Frage der Zeit.

Ein plötzlicher Umsturz durch das Volk sei eher unwahrscheinlich. „Das wahrscheinlichste Szenario ist ein Bruch im inneren Zirkel.“ Dirsus sieht die größte Bedrohung für Putin in seinem engsten Umfeld. „Die größte Gefahr für Diktatoren geht von den Leuten aus, die sie im Palast anlächeln.“ Wenn der Eindruck entstehe, der Kreml-Chef sei nicht mehr alternativlos, könne alles sehr schnell kippen – wie einst in Syrien.

Krieg, Korruption, Kontrollverlust

Auch der russische Sicherheitsapparat ist laut Dirsus nicht auf äußeren Krieg, sondern auf inneren Machterhalt ausgerichtet. Verschiedene Milizen, konkurrierende Dienste und personalisierte Elitetruppen sollen verhindern, dass sich ein Putsch organisiert. „Der russische Sicherheitsapparat ist primär gebaut, um Putin an der Macht zu halten.“

Trotz des andauernden Kriegs gegen die Ukraine bleibt Putins System fragil. Dirsus macht klar: Der nächste Bruch kann jederzeit kommen – und dann fällt auch Putin.

