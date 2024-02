Putin: Grünen-Wähler am stärksten auf Kriegskurs – andere sehen schwarz

Hat die Ukraine auf Dauer eine Chance gegen Putin? Macht es Sinn, weiter an Waffenlieferungen festzuhalten? Muss sich Deutschland gar auf einen kriegerischen Konflikt gegen Russland einstellen?

Seit dem Überfall von Putin-Russland auf das Nachbarland ist der Krieg zurück in Europa. Doch die deutsche Bevölkerung ist gespalten. Besonders die Frage der Lieferung schwerer Waffen teilt das Land. Derweil wird die Skepsis immer größer, ob dieser Krieg aus Sicht des Westens überhaupt noch zu gewinnen ist.

Fast Zweidrittel gehen von Niederlage der Ukraine aus

Fast Zweidrittel der Bundesbürger glauben laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer von Forsa, dass die Ukraine nicht mehr gewinnen kann (64 Prozent). Nur 28 Prozent sind noch zuversichtlich. Besonders interessant ist, wie unterschiedlich die Unterstützer verschiedener Parteien darüber denken.

Demnach sehen vor allem Anhänger der AfD und der Wagenknecht-Partei BSW schwarz für die Ukraine. Hier glauben nur 5 bzw. 8 Prozent an einen Sieg. Ganz anders beurteilen Grünen-Wähler die Lage. Unter ihnen glauben immerhin 49 Prozent daran, dass Putin am Ende doch noch verliert. Die Grünen haben also im Krieg aktuell den größten Durchhaltewillen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Einschätzung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung sind 78 Prozent der Grünen-Anhängerschaft für weitere Waffen-Ausfuhren an das angegriffene Land. Bei der SPD sind es 74 Prozent, unter FDP-Wählern 72 Prozent. Die Ampel-Wählerschaft ist also weiterhin deutlich pro Lieferungen.

Waffenlieferung gegen Putin: AfD-Wähler dagegen

Komplett andersherum ist das Bild bei AfD-Anhängern. Unter ihnen sind 82 Prozent gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem wollen 76 Prozent der AfD-Wähler keine weitere Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland.

Auch die Anhängerschaft der Wagenknecht-Truppe BSW trägt die solidarische Unterstützung der Ukraine gegen Putin weniger mit als die Regierungsparteien und die Union. Während 56 Prozent aller Befragten meinen, dass Deutschland auch bei steigenden Kosten die Unabhängigkeit von russischer Energie vorantreiben sollte, befürworten dies lediglich 42 Prozent der BSW-Anhänger. Billiges Gas geht ihnen vor.