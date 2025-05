Der 9. Mai ist in Russland einer der wichtigsten Tage des Jahres. An jenem „Tag des Sieges“ wird der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland gefeiert. Das Leid von hunderttausenden Bürgern wird allerdings nicht thematisiert, vielmehr nutzt Kreml-Chef Putin den Anlass zur Demonstration seiner Macht. In diesem Jahr werden sogar Kinder in Uniformen gesteckt.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Stegner: Geheimtreffen mit hochrangigen Russen – „Putin-Spitzel rausschmeißen“ +++

Der 9. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs. Nazi-Deutschland kapitulierte und die Alliierten, unter anderem die Sowjetunion, gingen als Sieger des „großen Vaterländischen Krieges“ hervor.

Putin zelebriert 9. Mai im großen Stil

Seither markiert das Datum einen der wichtigsten Feiertage in Russland und wird mit Militärparaden, Feuerwerk, Gedenkveranstaltungen und Ehrungen gefeiert. Unter Wladimir Putin, der erneut seit 2012 Präsident ist, hat die Dimension der Feierlichkeiten zugenommen.

Seit dem Krieg in der Ukraine ist es dem 72-Jährigen einmal mehr ein Anliegen, die militärische Macht seines Landes zu symbolisieren – und so einen Gruß an die westlichen Partner zuschicken. Die zur Schau gestellten Panzer und die Anzahl an aufmarschierenden Soldaten steigt stetig.

Weitere Nachrichten:

In diesem Jahr sollte es dabei aber nicht bleiben. Putin sorgt seit Jahren dafür, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig an das Militär herangeführt werden. Beispielsweise durch spezielle Stunden an den Kindergärten. Im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten mussten dann auch Kinder als Mini-Soldaten durch die Straßen ziehen.

Das Medium „Agentstwo“ berichtet, dass in mehr als 20 Regionen Militärparaden mit Kindern stattfanden. Die Paraden fanden demnach bereits im Vorfeld des Feiertages statt. Mit Uniformen und Panzer- oder Matrosenmützen zog der Nachwuchs in Formationen umher.