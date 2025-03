Putin: Nur kleine Minderheit der Deutschen würde kämpfen

Was ist eigentlich, wenn Wladimir Putin den Krieg ausweiten würde? Vieleicht sogar Deutschland angreifen würde. Wie viele wären dann bereit zu kämpfen? Spoiler: Es sind nicht viele.

Wie eine Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv ergab, bei der 1.002 Bürgerinnen und Bürger befragt wurden, wären bei einem militärischen Angriff auf Deutschland nur 17 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bereit, das Land selbst mit der Waffe zu verteidigen. Was nach wenig klingt, ist es in absoluten Zahlen gar nicht. So sind es doch über 14 Millionen Menschen. Die Fehlertoleranz der Befragung beträgt drei Prozent.

Nur 17 Prozent würden selber zur Waffe greifen

Damit bleibt diese Zahl seit einigen Jahren stabil. Im Februar 2024 sprachen sich noch 19 Prozent der Befragten dafür aus, im November 2023 waren es ebenfalls 17 Prozent.

Die Befragung fand am Dienstag (4. März) und Mittwoch (5. März) dieser Woche statt. Und damit unter dem Eindruck des Eklats im Weißen Haus, bei dem US-Präsident Donald Trump und sein Vize JD Vance den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras die Leviten lasen.

Hingegen haben 60 Prozent angegeben, dass sie im Falle eines militärischen Angriffs „wahrscheinlich nicht“ oder „auf keinen Fall“ selbst mit der Waffe Deutschland verteidigen würden. 19 Prozent würden das nach eigener Einschätzung „wahrscheinlich“ tun.

27 Prozent der Männer sind zu Kampfhandlungen bereit, bei den Frauen sind es nur acht Prozent

Interessant sind die deutlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während 27 Prozent der Männer zu eigenen Verteidigungshandlungen bereit wären, sind es bei den Frauen nur acht Prozent, die Deutschland „auf jeden Fall“ selbst mit der Waffe verteidigen würden.

Auch werden Unterschiede je nach Parteipräferenz deutlich. Laut der Befragung wären 24 Prozent der Unionsanhänger und 23 Prozent der AfD-Anhänger „auf jeden Fall“ bereit, ihr Land zu vereidigen. Bei Anhängern der SPD sind es „nur“ 15 Prozent, bei denen der Grünen sogar nur zehn Prozent und bei denen der Linken acht Prozent.

Während die Verteidigungsbereitschaft sich also in Maßen hält, ist dies bei der Zustimmung zur Wehrpflicht anders. Auf di Frage, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, begrüßt das in einer YouGov-Umfrage zur Verteidigungspolitik eine Mehrheit der Bürger (58 Prozent). Interessant ist, dass 18- bis 29-Jährige mehrheitlich dagegen sind (61 Prozent).