Muss Putin um seinen Osten zittern? Chinesen wollen ihr Land zurück

Muss Putin um seinen Osten zittern? So wie er meint ein Anrecht auf Teile der Ukraine zu haben, formulieren Chinesen ähnliche Ansprüche auf russisches Terrain.

Denn Russlands Ferner Osten war einst chinesisch. Einige nationalistisch gesinnte Chinesen fordern deshalb: Gebt uns unser Land zurück! Und gerade jetzt scheint der richtige Zeitpunkt, denn Russland ist durch den Ukraine-Krieg wirtschaftlich geschwächt und das Land konzentriert sich militärisch auf den Westen.

Wütender Chinese: „Gebt uns unser Land zurück!“

In den chinesischen sozialen Medien wird jedenfalls immer wieder der Ruf laut, endlich zu handeln. So reagierten Chinesen wutentbrannt auf eine Werbung, in der eine russische Tourismusorganisation in Chinas sozialem Netzwerk „Weibo“ mit den kulinarischen Reizen der Stadt Wladiwostok warb. Demnach sei die Metropole im Osten Russlands vor Kurzem zu einer der Gourmet-Hauptstädte des Landes gewählt worden, wie in dem Post zu lesen war.

Doch die User reagierten ganz und gar nicht positiv angeregt, sondern böse. „Gebt uns unser Land zurück“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer forderte: „Sie haben meine Landsleute getötet und unser Land besetzt. Die Russen müssen bestraft werden!“ Und ein dritter Nutzer postete schlicht ein Messer-Emoji.

Das russische Zarenreich riss sich in Chinas Nordosten unter den Nagel

Hintergrund: Im 19. Jahrhundert zwangen westliche Länder, allen voran Großbritannien das damals wirtschaftlich und technologisch völlig unterentwickelte chinesische Kaiserreich in mehreren Kriegen in die Knie. Die Qing-Dynastie musste mehrere Gebiete an die imperialistischen Mächte abtreten – so fiel etwa die Region um das heutige Hongkong an die Briten.

Und das russische Zarenreich riss sich in Chinas Nordosten Gebiete von der dreifachen Größe Deutschlands unter den Nagel. In der Region liegt auch eine Stadt, die die Chinesen einst „Haishenwai“ nannten – auf Deutsch: Seegurkenbucht, benannt nach den Meerestieren, die in Asien als Delikatesse gelten. Heute trägt die Stadt den Namen Wladiwostok und ist das Zentrum von Russlands Fernem Osten.