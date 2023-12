An die Front gegen Putin: Mittelalte Deutsche sind bereit – Gen-Z-Frauen wollen nicht

Wer würde theoretisch die Waffe in die Hand nehmen, sollte Deutschland von Putin oder einem anderen Feind angegriffen werden? Das wollte das Forschungsinstitut Forsa kürzlich im Auftrag von RTL wissen.

+++ Ebenfalls spannend: Putin-Angriff auf EU: „Scholz und Pistorius haben davor Angst“, sagt ein Insider +++

Die Ergebnisse sind spannend – und zeigen einige Auffälligkeiten.

Sind die Deutschland verteidigungsbereit? Nur eine Minderheit „auf jeden Fall“

Insgesamt würden nur 17 Prozent der Befragten „auf jeden Fall“ Deutschland selbst aktiv militärisch verteidigen. Weitere 19 Prozent gaben an, dass sie das „wahrscheinlich“ tun würden. Allerdings sagten auch 21 Prozent, dass sie das „wahrscheinlich nicht“ und 40 Prozent „auf keinen Fall“ tun würden. Die klare Mehrheit würde sich also nicht freiwillig an die Front gehen.

+++ Mehr dazu hier: Putin: Kriegsgefahr 2024? „Scholz bereitet Deutschland aufs Schlimmste vor“ +++

Die höchste Bereitschaft zum Waffeneinsatz haben Männer in der Altersgruppe 45 bis 59. Vermutlich ist das auch jene Generation, die am meisten zu verlieren hätte (Haus, Familie etc.). Auffällig ist, dass vor allem junge Frauen den Dienst an der Waffe ablehnen. Ein Viertel würde zwar „wahrscheinlich“ das Land verteidigen, aber keine der Befragten „auf jeden Fall“.

Diese Menschen antworteten in der Forsa-Umfrage mit „auf jeden Fall“:

Alter Männer Frauen 18 bis 29 Jahre 7% 0% 30 bis 44 Jahre 21% 8% 45 bis 59 Jahre 39% 13% 60+ Jahre 33% 4% Forsa-Umfrage für RTL

Wird Putin in naher Zukunft für uns noch gefährlicher?

Zuletzt nahm die Diskussion über eine sich zuspitzende Kriegsgefahr durch Putin an Fahrt auf. Die Befürchtungen werden größer, was passieren könnte, sollte der Kreml-Herrscher in der Ukraine siegen. Verteidigungsminister Boris Pistorius scheint die Bevölkerung auf eine mittelfristige Eskalation vorbereiten zu wollen.

Mehr Themen für dich:

Der Minister sprach davon, dass Deutschland und den anderen europäischen Ländern „fünf bis acht Jahre“ bleiben, um die Rüstung hochzufahren und sich auf eine erneute Attacke durch Putin vorzubereiten.